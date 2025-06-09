فرانكو ماستانتونو .. "فودين الجديد" الذي خطفه ريال مدريد من باريس ويخشى عليه من سيناريو فينيسيوس ورودريجو

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا قد رسخ مكانته في تاريخ ريفر بليت، ويبدو الآن في طريقه إلى البرنابيو.

ها هو مرة أخرى العملاق الإسباني ريال مدريد يبحث عن موهبة شابة جديدة من أمريكا الجنوبية. لقد غيّر الفريق الأبيض سياسته في التعاقدات بشكل خفي في السنوات الأخيرة، حيث ابتعد بشكل كبير عن نموذج الجالاكتيكو القديم، وبدلاً من ذلك اختار عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب والمثيرين للاهتمام من الجانب الآخر من العالم.

ويبدو أن فرانكو ماستانتونو هو أحدث غزواتهم في القارة. لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا تسبب في ضجة كبيرة مع ريفر بليت خلال الموسمين الماضيين، وأصبح أصغر هداف في تاريخ النادي، ولفت الأنظار بقدراته في المراوغة وتسديد الكرة التي لا يمكن مقاومتها.

لكن من هو ماستانتونو بالضبط؟ من أين هو، وإلى أين يتجه؟ وهل هو جيد بما يكفي ليثبت نفسه في الدوري الإسباني؟ GOAL تلقي نظرة على المغامرة الكبيرة القادمة لريال مدريد من أمريكا الجنوبية...