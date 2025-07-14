ماريو بالوتيلي .. المتمرد العبقري الذي أضاع مسيرته

نظرة على نجم إنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول السابق

الآن حان دور أمريكا. بهدوء شبه عابر، لا يتناسب على الإطلاق مع أدائه العلني في الأيام السابقة، أعلن ماريو بالوتيلي مؤخراً في برنامج المقابلات الرائع Belve على التلفزيون الإيطالي Rai، وهو مبتسم، عن نهاية رحلته الأوروبية. "أنا متعب قليلاً من كل ما يحدث في كرة القدم الأوروبية"، قال، ورداً على سؤال عن وجهته المقبلة، أجاب مبتسماً: "أمريكا. أود أن ألعب لمدة عامين أو ثلاثة قبل أن أتوقف".

إعلان بدا وكأنه انسحاب هادئ أكثر منه رحيل. ربما تكون هذه هي الهروب الأخير للاعب قضى معظم حياته الكروية في صراع مع العالم ومع شياطينه الداخلية. ماريو بالوتيلي، الذي سيبلغ قريبًا 35 عامًا، كان يُعتبر لفترة من الوقت الشخصية الأكثر إثارة للاهتمام في عالم كرة القدم. وفي الوقت نفسه، كان يُعتبر شقيًا صعب المراس لا يستغل موهبته بالشكل الأمثل.