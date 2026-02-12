العنصرية تلاحقه في الإمارات .. "كل الموز" تشعل غضب ماريو بالوتيلي!

ونشر بالوتيلي، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قال فيها "اليوم وأثناء المباراة، تعرضت لإساءات عنصرية عدة مرات، قيل لي مرارًا وتكرارًا: أوه أوه أوه (أصوات القرود)، اذهب وكل الموز!".

وأضاف "لا مكان للعنصرية أبدًا في كرة القدم أو في المجتمع، هذا النوع من السلوك لا يمكن اعتباره أمرًا طبيعيًا، أو تبريره أو تجاهله.

أوجه صوتي اليوم لنشر الوعي، ليس فقط من أجلي، ولكن من أجل كل لاعب تعرض لمثل هذا الأمر، لقد طفح الكيل".

social gfx

ودشن بالوتيلي صورة تحمل رسالة موحدة بأربع لغات، بين الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مفادها "لطالما أدنت جميع أشكال العنصرية، لكني لم أتوقع حدوثها هنا. آمل أن يتم اتخاذ الإجراءات الصرامة لمنع تكرار مثل هذا التصرف".

social gfx