العنصرية تلاحقه في الإمارات .. "كل الموز" تشعل غضب ماريو بالوتيلي!

"لقد طفح الكيل"

"لطالما أدنت جميع أشكال العنصرية، لكني لم أتوقع حدوثها هنا"، بتلك الكلمات أعرب نجم المنتخب الإيطالي السابق، ماريو بالوتيلي، المحترف في نادي الاتفاق الإماراتي، عن استيائه بشأن تعرضه لواقعة مهينة مع فريقه الذي انتقل إليه حديثًا.

المهاجم الإيطالي صاحب الـ35 عامًا، انتقل مؤخرًا إلى الاتفاق، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بعقد حتى صيف 2028.

  • اذهب وكل الموز!

    ونشر بالوتيلي، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قال فيها "اليوم وأثناء المباراة، تعرضت لإساءات عنصرية عدة مرات، قيل لي مرارًا وتكرارًا: أوه أوه أوه (أصوات القرود)، اذهب وكل الموز!".

    وأضاف "لا مكان للعنصرية أبدًا في كرة القدم أو في المجتمع، هذا النوع من السلوك لا يمكن اعتباره أمرًا طبيعيًا، أو تبريره أو تجاهله.

    أوجه صوتي اليوم لنشر الوعي، ليس فقط من أجلي، ولكن من أجل كل لاعب تعرض لمثل هذا الأمر، لقد طفح الكيل".

    Mario Balotelli racismsocial gfx

    ودشن بالوتيلي صورة تحمل رسالة موحدة بأربع لغات، بين الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مفادها "لطالما أدنت جميع أشكال العنصرية، لكني لم أتوقع حدوثها هنا. آمل أن يتم اتخاذ الإجراءات الصرامة لمنع تكرار مثل هذا التصرف".

    Mario Balotelli racismsocial gfx

  • بالوتيلي في الاتفاق

    وكشف بالوتيلي عن تعرضه لهذه التصرفات، أثناء مشاركته في مباراة لفريقه أمام نادي سيتي، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإماراتي، والتي انتهت بخسارة الاتفاق بهدفين دون مقابل.

    وكان بالوتيلي قد سجل أول أهدافه بقميص نادي الاتفاق، في شباك جلف يونايتد، في ثاني مبارياته مع الفريق، والتي انتهت بفوزه بنتيجة (3-1).

  • Mario Balotelli Inter 2008Getty

    تاريخ بالوتيلي مع العنصرية

    ويملك ماريو بالوتيلي العديد من القصص المرتبطة بتعرضه للعنصرية في ملاعب كرة القدم، حيث كانت البداية أثناء لعبه مع إنتر، في مباراة الكلاسيكو أمام يوفنتوس في 2009، حيث ظلت جماهير اليوفي تهتف ضده، مرددة "لا يوجد إيطالي أسود"، ما تسبب في صدور قرار بخوضهم مباراة بدون جمهور.

    وأطلق بالوتيلي تصريحات وقتها، بقوله "من الجيد أن الشرطة كانت موجودة، لأنها لو لم تكن كذلك، لقمت بضرب هذا العنصري"، وأضاف "لو أن أحدًا ألقى بالموز عليّ في الشارع لذهبت إلى السجن بتهمة قتله".

    وخلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2012"، حيث قاد الطليان إلى المباراة النهائية، تعرض بالوتيلي أيضًا لهتافات عنصرية، سواءً من قِبل جماهير كرواتيا، أو إسبانيا.

    وذكرت تقارير حينها أن صحفيًا رأى أحد المنظمين يلتقط موزًا وسمع بعض المشجعين يطلقون أصوات القرود ضد بالوتيلي، كما قام أيضًا أحد المشجعين الإسبان بالهتاف ضده، الأمر الذي دفعه للتهديد بأنه سيغادر أرض الملعب، إذا ما تعرض لسلوكيات عنصرية جديدة.

  • Rami Balotelli milan

    توقف اللعب

    وأثناء لعبه بقميص ميلان، وفي مباراة روما، بعام 2013، قرر الحكم إيقاف اللعب لمدة دقيقة ونصف، بسبب قيام جماهير الجيالوروسي بالهتاف المستمر ضد بالوتيلي وزميليه كيفن برينس بواتنج وسولي مونتاري.

    وكان أولتراس روما يسعى لاستفزاز بواتنج، قبل أن يرد بالوتيلي عليهم بإشارة الصمت، ليرددوا عبارات مهينة على غرار "الأسود القذر، وتستحق الحرق لأنك أسود"، ما تسبب في قرار المحكمة الرياضية الإيطالية، بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو على نادي روما.

    وتكررت واقعة أصوات القرود مع بالوتيلي، أثناء مشاركته بقميص نادي نيس، في مواجهة باستيا، بعام 2017، ليعلق ماريو عبر إنستجرام، بقوله "لدي سؤال للشعب الفرنسي، هل من الطبيعي أن يقوم مشجعو باستيا بالسخرية كالقرود طوال المباراة، ولم يخرج أي شخص من اللجان الانضباطية للتعليق؟ هل العنصرية قانونية في فرنسا؟".

  • ركل الكرة تجاه الجماهير

    وفجرت واقعة جديدة غضب ماريو بالوتيلي، حيث كان يلعب بقميص بريشيا في مباراة هيلاس فيرونا، بعام 2019، بتقليد أصوات القرود، حيث تعرض لهتافات عنصرية، ليقوم بركل الكرة بمنتهى الغضب تجاه الجماهير المسيئة إليه، كما حاول مغادرة أرض الملعب، قبل أن يقنعه زملاؤه بالبقاء، كما قام الحكم بإيقاف المباراة نحو 5 دقائق، وتم تحذير الجماهير عبر الإذاعة الداخلية.

    ليس ذلك فحسب، بل إن رئيس نادي بريشيا أثار جدلًا، حينما قال مازحًا إن مشكلة ماريو بالوتيلي أنه أسود، ويحاول أن يصبح أكثر بياضًا، لكن هذا ليس سهلًا، فيما علق النادي حينها بأن تعليقه الرئيس تشيلينو كانت ساخرة وموجهة ضد منتقدي اللاعب، ولكن ما حدث كان سوء فهم.

  • مسيرة بالوتيلي

    ويمتلك ماريو بالوتيلي، مسيرة طويلة مع مختلف الأندية، بين إنتر ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس ومارسيليا وبريشيا وسيون وجنوى، كما خاض 36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 14 هدفًا، وقاد الآتزوري إلى فضية يورو 2012.

    ويمتلك بالوتيلي العديد من الألقاب، حيث توج بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي، وفاز بكأس إيطاليا والسوبر ودوري أبطال أوروبا مع الإنتر، كما توج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد مع مانشستر سيتي.

