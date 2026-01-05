AFP
على خطى ماريسكا.. كلمات أموريم تضع مستقبله مع مانشستر يونايتد في دائرة الخطر!
أموريم يغضب إدارة مانشستر يونايتد
أموريم، الذي كافح من أجل الاستمرارية طوال فترة توليه تدريب الشياطين الحمر، قدم مؤتمراً صحفياً متفجراً بعد المباراة بعد رؤية يونايتد يتعادل 1-1 مع ليدز في إيلاند رود.
وزعم أنه يستحق المزيد من السلطة والنفوذ مما يُمنح له حالياً، وكشف أنه يخطط لمغادرة أولد ترافورد في نهاية عقده، بغض النظر عما سيحدث من الآن وحتى انتهاء تلك الصفقة في عام 2027.
هذه التعليقات، وفقاً لـ "توك سبورت"، لم تلقَ استحساناً لدى إدارة يونايتد.
- Getty Images Sport
ماذا قال أموريم؟
قال أموريم للصحفيين في تصريح غاضب: "جئت إلى هنا لأكون المدير الفني لمانشستر يونايتد، وليس لأكون (المدرب). أعلم أن اسمي ليس أنطونيو كونتي، أو توماس توخيل، أو جوزيه مورينيو، لكنني المدير الفني لمانشستر يونايتد. سيكون الأمر كذلك لمدة 18 شهراً أو حتى تقرر الإدارة التغيير. أنا لن أستقيل. سأقوم بعملي حتى يأتي رجل آخر ليحل محلي".
واستطرد قائلاً: "أريد فقط أن أقول إنني سأكون المدير الفني لهذا الفريق، وليس مجرد المدرب. لقد كنت واضحاً حقاً في ذلك، وهذا سينتهي بعد 18 شهراً وبعد ذلك سيتحرك الجميع قدماً. كان هذا هو الاتفاق. هذا هو عملي. ليس أن أكون مدرباً. إذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع جاري نيفيل وانتقادات كل شيء، فنحن بحاجة إلى تغيير النادي. أريد فقط أن أقول إنني جئت إلى هنا لأكون المدير الفني، وليس لأكون المدرب. في كل قسم - قسم الكشافة، المدير الرياضي يحتاج إلى القيام بمهامه، سأفعل مهامي لمدة 18 شهراً وبعد ذلك نتحرك قدماً".
هل يقيل مانشستر يونايتد أموريم؟
وفقًا لـ "توك سبورت"، فإن "علاقة أموريم المتوترة مع مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس يُنظر إليها من قبل مصادر قريبة من يونايتد على أنها تجعل موقفه طويل الأمد غير مؤكد". ويقال إن التوتر في معسكر الشياطين الحمر قد بلغ ذروته بعد أن حث ويلكوكس وشركاؤه أموريم على أن يكون "أكثر مرونة تكتيكية" في نهجه، حيث يجذب نظام 3-4-3 الذي يتبعه المدرب البالغ من العمر 40 عاماً الكثير من الانتقادات.
مستقبل أموريم، واستعداده للوفاء بعقده، أصبح الآن موضع شك. ويواصل التقرير: "إذا وصل الأمر إلى صراع على السلطة بين أموريم وويلكوكس، فمن المتوقع أن يدعم الرئيس التنفيذي عمر برادة الأخير".
- Getty
لماذا يشعر أموريم بالإحباط؟
يقال إن أموريم، الذي تولى زمام الأمور في أولد ترافورد في نوفمبر 2024، يرى أن وعود الانتقالات قد نُكثت، حيث يتم الإعداد الآن لشهر يناير هادئ من قبل يونايتد.
كان مدربهم يأمل في التحرك لضم مهاجم أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2025 - مثل نجم أستون فيلا أولي واتكينز - لكنه حصل بدلاً من ذلك على المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو مقابل 74 مليون جنيه إسترليني.
كما أراد أموريم أن يكون الشياطين الحمر في سباق ضم مهاجم بورنموث أنطوان سيمنيو، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني في عقده، لكن الدولي الغاني يبدو الآن مقدراً له الانضمام إلى الغريم اللدود مانشستر سيتي.
وقت مستقطع
صرح الشريك في ملكية يونايتد السير جيم راتكليف في الماضي بأنه يجب منح أموريم عقده الكامل لمدة ثلاث سنوات لإثبات جدارته وإعادة يونايتد - الذي فشل في التأهل الأوروبي الموسم الماضي - إلى المسار الصحيح.
ويقال الآن أن هناك "تحفظات في مجلس إدارة أولد ترافورد بشأن البرتغالي". لقد حقق 24 فوزاً فقط من 63 مباراة قادها، حيث تعرض لـ 21 هزيمة على مدار تلك الفترة.
أثبت تشيلسي عند الانفصال عن ماريسكا - بعد رؤيته يتحدث علناً ضد النادي - أن الصبر يمكن أن ينفد بسرعة عندما يتعلق الأمر بمناصب بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز. قد يكون يونايتد قد اختار فتح بحث جديد خاص به عن مدير فني، حيث يعيش أموريم الآن في وقت مستعار بينما يحتل الشياطين الحمر المركز السادس في الجدول ويواجهون خطر التراجع في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم يتم ترسيخ الاستقرار داخل وخارج الملعب.
