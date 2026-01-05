على خطى ماريسكا.. كلمات أموريم تضع مستقبله مع مانشستر يونايتد في دائرة الخطر!

أموريم، الذي كافح من أجل الاستمرارية طوال فترة توليه تدريب الشياطين الحمر، قدم مؤتمراً صحفياً متفجراً بعد المباراة بعد رؤية يونايتد يتعادل 1-1 مع ليدز في إيلاند رود.

وزعم أنه يستحق المزيد من السلطة والنفوذ مما يُمنح له حالياً، وكشف أنه يخطط لمغادرة أولد ترافورد في نهاية عقده، بغض النظر عما سيحدث من الآن وحتى انتهاء تلك الصفقة في عام 2027.

هذه التعليقات، وفقاً لـ "توك سبورت"، لم تلقَ استحساناً لدى إدارة يونايتد.