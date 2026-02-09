ارتدى قميصهم ثم طعنهم 4 مرات .. مارك جيهي من منقذ ليفربول إلى بطل مانشستر سيتي!

قبل ثمانية أشهر، كان مارك جيهي لاعبًا في صفوف ليفربول، اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية شهد حسم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للصفقة، بل وخرجت تسريبات من فيديو تقديم الريدز للاعبهم الجديد حيث ظهر بالقميص الأحمر، ولكن بالاس تراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة رغم عدم تمديد عقده وخطر فقدانه وفقدان 30 مليون جنيه استرليني سيدفعم ليفربول، بسبب عدم العثور على بديل.

استمر جيهي لاعبًا في بالاس رغم اعتراف جميع الأطراف بأنه كان يفترض أن يكون لاعبًا في ليفربول، وتوقع الكثيرون أن ذلك سيكون الحال في يونيو بصفة مجانية عند نهاية عقده، أو في يناير، ولكن لأن كرة القدم تحب السيناريوهات القاسية، انتقل جيهي لغريم ليفربول الأبرز في السنوات الماضية، مانشستر سيتي، بل وخلال تلك الشهور من يوم فشل انتقاله إلى أنفيلد وحتى يومنا هذا كان الدولي الإنجليزي يرفع شعار قهر الريدز!