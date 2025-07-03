مارك أندريه تير شتيجن .. قيادة برشلونة ليست بـ"الشارة فقط" فلتتعلم من قرار جيرارد بيكيه التاريخي!

شتيجن أمام اختبار مصيري في مسيرته الكروية..

"تير شتيجن أوت".. وسم دشنه جمهور نادي برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهرين من الآن تقريبًا، وشارك فيه الآلاف من عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير حول العالم.

جمهور برشلونة طالب خلال هذا الوسم، بـ"طرد" الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيجن من صفوف فريقهم؛ وذلك بعد التراجع الكبير في مستواه، خلال السنوات الأخيرة.

وبالطبع.. صدى هذا الوسم وصل إلى الإدارة البرشلونية؛ التي قررت التحرك أخيرًا لإجراء بعض التغييرات في حراسة مرمى الفريق الأول، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إدارة برشلونة تعاقدت مع الحارس الشاب جوان جارسيا، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول؛ مقابل 25 مليون يورو إلى جانب القيمة المضافة - وهو الشرط الجزائي في عقده -.

التعاقد مع جارسيا كان بمثابة الخطوة الأولى من مسؤولي العملاق الكتالوني، للتخلص من "قائده الأول" تير شتيجن؛ الذي يُقابل ذلك بتعنت شديد للغاية، لم يقم به معظم نجوم الفريق الكبار السابقين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط في صراع برشلونة وتير شتيجن؛ وكيف لم يستفد الحارس الألماني المخضرم من مواقف بعض نجوم الفريق السابقين، وخاصة المدافع الإسباني الكبير جيرارد بيكيه..