أحمد فرهود

ضربة جديدة في مسيرة مارك أندريه تير شتيجن .. حارس برشلونة يضطر للعودة إلى إسبانيا ويغيب عن كأس السوبر

بيان رسمي مفاجئ من نادي برشلونة..

تلقى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى العملاق الإسباني برشلونة، ضربة جديدة في مسيرته الكروية؛ وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

برشلونة يواجه فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، في دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني؛ حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المشهد الختامي للبطولة.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، على الأراضي السعودية؛ وذلك في الفترة من 7 يناير الجاري، إلى 11 من نفس الشهر.

  • الإصابة تضرب مارك أندريه تير شتيجن قبل السوبر

    وفي هذا السياق.. أعلن العملاق الإسباني برشلونة مغادرة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

    وكشف النادي في بيانٍ رسمي، عن أن شتيجن سيعود إلى مدينة برشلونة؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد تعرضه للإصابة.

    وقام برشلونة باستدعاء الأمريكي دييجو كوشين، حارس مرمى الفريق الثاني بالنادي "الرديف"؛ من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2025-2026، بدلًا من شتيجن.

    ومن المقرر أن يصل كوشين إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة؛ للانضمام إلى قائمة الفريق الأول المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بشكلٍ رسمي.

