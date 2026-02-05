أحلامه في كأس العالم تتبخر .. شتيجن يخرج برسالة "شبه وداعية" للإعلان عن "السنياريو الأسوأ"!

خرج الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، برسالة تبدو وكأنها لوداع لجماهير فريقه الجديد جيرونا، وتلميح حول إمكانية عدم ظهوره مع ألمانيا في كأس العالم 2026.

اللاعب حاول إظهار الروح القتالية بكلمات مثل "سأعود"، ولكن الأمر سيستغرق عدة أشهر للتعافي من الإصابة الجديدة التي لحقت به بعد الانتقال إلى جيرونا قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة في فترة الميركاتو الشتوي.

النجم الألماني خرج من برشلونة بحثًا عن فرصة لإحياء مسيرته والظهور في المونديال، ولكن ما تعرض له مؤخرًا جعل آماله شبه معدومة لتحقيق هذا الهدف، بعدما أكد اللاعب "السيناريو الأسوأ" على الإطلاق بخضوعه لعملية جراحية.