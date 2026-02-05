Goal.com
مباشر
Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding و علي سمير

أحلامه في كأس العالم تتبخر .. شتيجن يخرج برسالة "شبه وداعية" للإعلان عن "السنياريو الأسوأ"!

أصبح حلم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بالمشاركة في كأس العالم 2026 مهددًا بالتلاشي تمامًا بسبب الإصابة

خرج الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، برسالة تبدو وكأنها لوداع لجماهير فريقه الجديد جيرونا، وتلميح حول إمكانية عدم ظهوره مع ألمانيا في كأس العالم 2026.

اللاعب حاول إظهار الروح القتالية بكلمات مثل "سأعود"، ولكن الأمر سيستغرق عدة أشهر للتعافي من الإصابة الجديدة التي لحقت به بعد الانتقال إلى جيرونا قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة في فترة الميركاتو الشتوي.

النجم الألماني خرج من برشلونة بحثًا عن فرصة لإحياء مسيرته والظهور في المونديال، ولكن ما تعرض له مؤخرًا جعل آماله شبه معدومة لتحقيق هذا الهدف، بعدما أكد اللاعب "السيناريو الأسوأ" على الإطلاق بخضوعه لعملية جراحية.

  • رسالة وداع؟

    "بالنسبة لنا نحن الرياضيين، أجمل ما في الأمر هو المنافسة: أن نتدرّب ونلعب، ولكن عليّ الآن أن أتوقف عنه لعدة أشهر، لأنني قررت الخضوع لعملية جراحية"، كتب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً يوم الخميس، وتحدث بذلك للمرة الأولى منذ الانتكاسة المتجددة.

    الحارس الذي انتقل إلى جيرونا معارًا بالشتاء، كان يطمح في الظهور مع ألمانيا في 14 يونيو أمام كوراساو، ولكن ما حدث له لم يكن في الحسبان على الإطلاق.

    ويأتي ذلك بعدما أصبح من المقرر خضوع اللاعب لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ الأيسر، وفي هذا السياق قال الألماني:"أثق في العودة، لأنني شخص إيجابي جدًا، أحرص على اتباع هذه العقلية في كل موقف صعب، ولكن هذه المرة تبدو قاسية بالنسبة لي".

    • إعلان

  • حالة نحس يعيشها شتيجن

    سيغيب تير شتيجن بشكل نهائي عن انطلاقة بطل العالم أربع مرات في عام 2026، المقررة في 27 مارس في بازل أمام سويسرا، وفي 30 مارس في شتوتجارت ضد غانا. ولا توجد إلا آمال قليلة بشأن مشاركته في البطولة. وهذا ينسجم مع صورة صاحب الحظ العاثر. 

    وبصفته «وليّ العهد الأبدي» لمانويل نوير، لم يخرج من ظل القائد الكبير إلا بعد اعتزال نوير اللعب مع منتخب ألمانيا عقب يورو 2024. لكن منذ ذلك الحين، رسمت الإصابات والإقصاء في برشلونة مسار اللاعب الدولي الذي خاض 44 مباراة دولية.

  • Marc-Andre ter StegenGetty Images

    يوليان ناجسلمان : نحن نقف بجانبه

    وقد أكد المدير الفني للمنتخب يوليان ناجلسمان ومدير الرياضة في الاتحاد الألماني رودي فولر لتير شتيجن دعمهما الكامل بعد الإصابة المتجددة. 

    وقال ناجلسمان: "في الوقت الحالي لا يهم إلا شيء واحد: أن يتعافى، بهدوء ومن دون ضغط. نحن جميعًا نقف خلفه".

    ومن المتوقع أن تدفع هذه الإصابة ناجلسمان، نحو الاعتماد على حارس هوفنهايم أوليفر باومان كرقم واحد للبطولة العملاقة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    وتعرض تير شتيجن للإصابة يوم السبت خلال خسارة جيرونا أمام ريال أوفييدو (0:1). وكتب الألماني: «كنت قد وصلت للتو إلى جيرونا، حيث استُقبلت منذ الدقيقة الأولى بحرارة لا تُصدق»، وأضاف: «كنت متحمسًا جدًا لأن أكون جزءًا من الفريق وأن أساعد في تحقيق أهدافنا المشتركة».

    لكنّه في الوقت الراهن لن يتمكن من الإسهام بأي شيء في تحقيق أهداف ناديه والمنتخب الوطني.

الدوري الإسباني
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
0