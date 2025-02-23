"اللعب في الدوري السعودي صعب" .. ماركوس ليوناردو: الهلال حقق حلمي وتلك رسالتي لمدرب المنتخب البرازيلي

المهاجم البرازيلي يعيش أيامًا رائعة

حصل ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر يناير الماضي، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الزعيم مؤخرًا.

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صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2024 قادمًا من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2028-2029.

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اللاعب استغل غياب ألكسندر ميتروفيتش للإصابة وتألق في مقدمة هجوم الزعيم، وقد أدلى بتصريحات مثيرة عن الدوري السعودي وحلمه الذي حققه له الهلال والتواجد مع المنتخب البرازيلي.