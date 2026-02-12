ماركوس راشفورد قد يعود إلى مانشستر يونايتد، حيث يعتقد مدربه السابق أن اللاعب المعار إلى برشلونة قد يعود إلى وطنه.

راشفورد، الذي يستمتع بعودة قوية مع العملاق الكتالوني بعد فترة قضاها في أستون فيلا، بدا وكأنه لاعب ولد من جديد بعيدًا عن التدقيق الشديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يعتقد مولينستين أن العلاقة بين اللاعب ونادي طفولته لا يمكن كسرها، ملمحًا إلى أن العودة إلى مانشستر هي احتمال واضح.

في حديثه إلى BetGoat، أكد مساعد السير أليكس فيرجسون السابق أن اللاعبين الذين تخرجوا من الأكاديمية لديهم علاقة فريدة بالنادي لا تتلاشى أبدًا. "قد يكون هذا طريق العودة لماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد، بالتأكيد"، أكد مولينستين. "أعتقد أن ماركوس لا يزال 'أحمر' مثل أي شخص آخر لأنه تدرج في صفوف النادي منذ صغره، وهذا لن يتغير أبدًا، ولن يتركه أبدًا".