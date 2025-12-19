وسط غموض بشأن مستقبله .. مارسيلو بروزوفيتش يُثير الجدل بسبب "سيجارة إلكترونية" ومشروب "كحولي" في بث مباشر!

منذ التحاق النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بصفوف نادي النصر في صيف عام 2023، قادمًا من نادي إنتر الإيطالي، شكّل لاعب الوسط أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، بفضل خبرته الكبيرة وحضوره المؤثر في وسط الملعب، سواء على الصعيد الدفاعي أو في بناء الهجمات وتنظيم إيقاع اللعب.
وخلال فترة تواجده مع العالمي، خاض بروزوفيتش 99 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والقارية، قدّم خلالها مستويات ثابتة، وأسهم بشكل مباشر في 28 هدفًا، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 20 هدفًا لزملائه، وذلك بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات وانتقالات اللاعبين.
ورغم بصمته الواضحة داخل المستطيل الأخضر، لم يتمكّن بروزوفيتش من التتويج بأي بطولة رسمية مع النصر حتى الآن، في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.
غير أنه كان حاضرًا بقوة في الإنجاز الأبرز، حين قاد الفريق للتتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال، التي أُقيمت على الأراضي السعودية، ليُسجّل اسمه كأحد العناصر المؤثرة في هذا اللقب الذي أضافه النصر إلى خزائنه، ومنح الجماهير النصراوية لحظة فرح لا تُنسى.