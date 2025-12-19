وسط غموض بشأن مستقبله .. مارسيلو بروزوفيتش يُثير الجدل بسبب "سيجارة إلكترونية" ومشروب "كحولي" في بث مباشر!

ظهر بروزوفيتش خلال بث مباشر عبر تطبيق "تويتش" وهو يلعب إحدى الألعاب الإلكترونية، حيث ظهر معه في الفيديو بعض أصدقائه الذين كانوا يراقبونه وهو يلعب.

وأثار النجم الكرواتي الجدل، بعد ظهوره وهو يدخل بالسيجارة الإلكترونية "الفيب"، بالإضافة إلى قيامه بشرب إحدى المشروبات الكحولي عبر البث المباشر.

وتحدث مارسيلو بأسلوب لم يكن لائقًا، حيث قال: "أدخن وأشرب الويسكي (مشروب كحولي)، I fuck everybody".

وتداولت الجماهير النصراوية مقطع الفيديو، حيث أبدت اندهاشها بتدخين بروزوفيتش السيجارة الإلكترونية، وأيضًا شرب مشروب غازي قد يؤثر على لياقته البدنية.