فيديو | طاقم أستون فيلا يمنع مارتينيز "الغاضب" من الاشتباك بجماهير آرسنال.. وإيمري يكشف سبب عدم مصافحة أرتيتا!
- Getty Images Sport
توترات في النفق بعد انهيار سلسلة انتصارات فيلا
عانى مارتينيز من واحدة من أكثر أمسياته إزعاجاً منذ انضمامه إلى فيلا. استقبل الحارس البالغ من العمر 33 عاماً أربعة أهداف حيث قدم آرسنال عرضاً هجومياً لا يرحم لإعادة تأكيد أهليتهم للمنافسة على اللقب. كان الهدف الافتتاحي مؤلماً بشكل خاص لحارس مرمى "المدفعجية" السابق.
ففي ركلة ركنية، خسر الصراع البدني أمام المدافع العائد جابرييل ماجاليس، وفشل في فرض سيطرته بينما ذهبت الكرة لصالح آرسنال.
لقد حدد ذلك نغمة ليلة كان فيها فيلا الطرف الأضعف مراراً وتكراراً. لم يكن بوسع مارتينيز فعل الكثير لمنع الضربات اللاحقة من مارتن زوبيميندي، ولياندرو تروسارد، وغابرييل جيسوس، قبل أن يسجل أولي واتكينز هدفاً شرفياً متأخراً للضيوف.
وصل التوتر إلى درجة الغليان حقاً بعد صافرة النهاية. فبينما كان مارتينيز يتجه نحو النفق، وجهت جماهير أرسنال أهازيج وإهانات نحوه، مشككين في ثقته الاستعراضية المعهودة. سُمع أحد المشجعين يصرخ: "أنت لا ترقص الآن، أليس كذلك؟" بينما سخر منه آخرون قائلين: "أنت مهتز (فقدت أعصابك)! اغرب عن وجهنا، اغرب عن وجهنا! إنه مهتز للغاية. استيقظ يا هذا".
التفت مارتينيز للرد، وكان إحباطه واضحاً للعيان، قبل أن يتم سحبه بعيداً من قبل الموظفين الحريصين على تجنب مواجهة شاملة. كانت تلك نقطة اشتعال أخرى في علاقة تدهورت بشكل مطرد منذ رحيله عن شمال لندن في عام 2020.
شاهد المقطع
علاقة مارتينيز المتوترة مع مشجعي آرسنال
قضى مارتينيز عقداً من الزمن في سجلات آرسنال بين عامي 2010 و2020، وحصل أخيراً على فرصته للتألق خلال الموسم الأول لميكيل أرتيتا كمدرب. لعب دوراً رئيسياً في آخر انتصار للنادي بكأس الاتحاد الإنجليزي وتبع ذلك بالفوز في درع المجتمع.
ومع ذلك، انتهت مسيرته مع آرسنال فجأة بعد فترة وجيزة، حيث تم بيع الحارس إلى أستون فيلا في صفقة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني. تركت عودة بيرند لينو مارتينيز يواجه فرصاً أقل، مما دفعه لاتخاذ قرار البحث عن لعب كرة القدم بانتظام في مكان آخر.
منذ ذلك الحين، لم يبدِ أنصار آرسنال تعاطفاً يذكر. في أول عودة له مع فيلا في عام 2021، تم استقباله بأهازيج تعلن أن آرون رامسديل متفوق عليه. ومع رحيل رامسديل الآن، كان اسم ديفيد رايا هو الذي يتردد صداه في أرجاء ملعب الإمارات يوم الثلاثاء.
ينبع الكثير من العداء من تصريحات مارتينيز الصريحة حول خروجه من آرسنال. ورغم أنه تحدث غالباً بدفء عن النادي، إلا أن تلميحه بأنه لم يحظَ بالثقة الكافية أثار حفيظة قطاعات من القاعدة الجماهيرية.
في حديث سابق لشبكة "سكاي سبورتس"، قال مارتينيز: "شعرت فقط أنهم لم يثقوا بي كما كان ينبغي. عندما كنت في قمة مستواي، كنت لا أزال أشعر أنهم لا يستحقونني بسبب الطريقة التي كانوا يعاملونني بها. لم يتمكنوا من ضمان المباريات التي أحتاجها، لذلك فكرت أنه إذا لم يتمكنوا من ضمان المباريات التي أحتاجها، فسأرحل. لم يقولوا لي إنني لن ألعب، لكنهم فقط لم يضمنوا لي المباريات التي كنت أرغب في لعبها. لذلك، بعد 10 سنوات، قررت الرحيل، وكان أمراً صعباً للغاية. لم تفهم عائلتي سبب رحيلي عندما كنت في مستوى جيد جداً في آرسنال، لكنه كان قراري بالرحيل وأنا فخور حقاً بأنني فعلت ذلك. كانت مقامرة، لكنني أؤمن دائماً أنك إذا بقيت في منطقة الراحة، فلن تصل إلى أي شيء في الحياة أبداً. قررت اتخاذ الخطوة للأعلى".
- Getty Images Sport
إيمري يتجاهل دراما المصافحة
كشف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا سبب عدم مصافحته ميكيل أرتيتا عقب المباراة، حيث رفض المزاعم بأنه تجاهل مدرب الجانرز في ملعب الإمارات.
وعندما سُئل عن الحادثة، أوضح مدرب فيلا: "نعم، لكن الأمر بسيط. يمكنكم المشاهدة. بعد [نهاية] المباراة، دائماً ما يكون روتيني سريعاً، أصافح وأذهب مع مدربيّ، مع لاعبيّ، أو أذهب إلى غرفة الملابس. كنت أنتظر، كنت أنتظر. بالطبع، كان سعيدًا وكان مع مدربيه وقررت الدخول إلى الداخل. لكن بالنسبة لي، لا توجد مشكلة".
شوهد أرتيتا ينتظر بجانب خط التماس لمصافحة إيمري، لكنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه مدرب فيلا، حيث صرح بعد المباراة: "لا، هذا مقبول. هذا جزء من اللعبة، ليست مشكلة على الإطلاق".