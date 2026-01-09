"هل هو مارادونا؟".. رئيس لاتسيو يفتح النار على نجم منتخب إيطاليا!

كان المهاجم جياكومو راسبادوري من بين الأسماء الأولى التي كانت موضع اهتمام لاتسيو، لكن وصوله لم يتحقق، بل إنه على وشك التوقيع مع الفريق الآخر في العاصمة، روما.

لكن "لوتو" لا يقلق، بل إنه يرد بحدة: "لقد اختار ألا يأتي. لقد اتصلنا به، لكنه قال: (لا، شكرًا، لا يهمني).. لكن من هو، مارادونا؟ لم يلعب أبدًا في أتلتيكو.. سنرى بعد ذلك ما إذا كان لاعبنا الجديد (بيتار راتكوف) أفضل أم راسبادوري؟".