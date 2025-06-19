ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟

تعرف على كيفية تأهل الأهلي إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف يصل للدور الثاني؟

أدخل الأهلي نفسه في حسابات معقدة بكأس العالم للأندية 2025 البطولة التي يقبع فيها بالمجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

الحسابات المعقدة بدأت بتفريط الأهلي في حظوظه أمام ميامي بالتعادل 0-0، بعد أن أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء خلال المباراة.

ثم تعرض الأهلي لهزيمة مستحقة من بالميراس البرازيلي ليصعب موقفه في المجموعة، لكن لا تزال هناك آمال له في الصعود على أي حال.

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في السطور التالية نستعرض لكم كيفية تأهل الأهلي إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف يصل للدور الثاني؟.