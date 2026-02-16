Goal.com
ماذا يجب أن يتوقع توتنهام من إيغور تودور - وهل يستطيع المدرب البديل الموثوق به في الدوري الإيطالي إنقاذ توتنهام من الهبوط؟

انتقال إيغور تودور إلى توتنهام كان خطوة إدارية لم يتوقعها أحد. بعد إقالة توماس فرانك الحتمية الأسبوع الماضي، نشرت جميع شركات المراهنات الرائدة في المملكة المتحدة على الفور قوائم بالمرشحين الأوفر حظًا لخلافة الدنماركي في منصب المدير الفني. لم يرد اسم تودور في أي منها. لم يكن حتى مرشحًا خارجيًا لهذا المنصب - بل كان غير مرشحًا على الإطلاق.

وبالتالي، فإن قرار توتنهام باللجوء إلى تيودور - حتى لو كان ذلك بعقد قصير الأجل حتى نهاية الموسم - فاجأ مشجعي توتنهام تمامًا.

ومع ذلك، كان لدى النادي "تكليف واضح" لخليفة فرانك: "إضفاء التنظيم والكثافة والقدرة التنافسية على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم". من هذا المنطلق، قد يكون تودور هو الرجل المناسب لهذه المهمة. كما أشار المدير الرياضي لتوتنهام يوهان لانج، يتمتع الكرواتي بـ "خبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة وإحداث تأثير".

إذن، هل يستطيع تيودور إنقاذ توتنهام من الهبوط؟ وهل يمكن أن يطيل إقامته في شمال لندن إلى ما بعد الصيف؟

    "العبّار"

    قبل أقل من عام، كانت يوفنتوس في مأزق. ليس بمثل مأزق توتنهام، بالطبع. لكنها كانت في مأزق على أي حال.

    في الأسابيع الأربعة التي سبقت فترة التوقف الدولية في مارس 2025، خرج البيانكونيري من دوري أبطال أوروبا على يد PSV، وتعرض لإذلال على يد إمبولي في كأس إيطاليا، وتراجع إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي. كان الخوف الحقيقي من عدم إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى هو أكثر ما يقلق النادي الذي لا يزال يعاني من مشاكل مالية، لذلك قرر يوفنتوس التخلي عن مشروعه الطموح مع تياجو موتا والتوجه إلى تودور لإنقاذ موسمه.

    حتى في ذلك الوقت، بدا أن هذه الخطوة ذكية. كان تودور يتمتع بسجل حافل في استقرار أوضاع الفرق المتعثرة في الدوري الإيطالي.

    لم يكن مولعًا بسمعته كـ"قائد العبّارة" (المصطلح الإيطالي المكافئ لمصطلح "رجل الإطفاء" في كرة القدم الإنجليزية) لكنه أنقذ أودينيزي مرتين من الهبوط، في 2018 و2019، ورفع فيرونا من المركز 19 إلى المركز 9 بين سبتمبر 2021 ومايو 2022، وساعد لاتسيو على التسلل إلى مركز في الدوري الأوروبي في 2024 بعد رحيل موريزيو ساري المفاجئ قبل أكثر من شهرين على نهاية الموسم.

    لذلك، لم يكن من المفاجئ أن يعيد تودور يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا بحصده 18 نقطة من تسع مباريات قادها قبل نهاية موسم 2024-25.

    "الحس السليم والواقعية"

    لم يقم تيودور بأي شيء ثوري بشكل خاص بعد توليه المسؤولية في تورينو. لقد زاد من حدة أداء يوفنتوس، كما أضاف إلى لعبهم العمودي الذي كانوا في أمس الحاجة إليه، لكن الفرق الرئيسي بينه وبين موتا كان ببساطة أنه استمع إلى اللاعبين ووضعهم في المراكز التي يفضلونها.

    كما كتب فابيو كابيلو في جريدة غازيتا ديلو سبورت: "لم يخترع إيغور صيغة سحرية، لكنه أظهر أنه يمتلك المهارات الأساسية لتدريب فريق كبير: الحس السليم والواقعية".

    وأضاف المدرب السابق لميلان: "لقد منح الأفراد حرية أكبر بكثير. يبدو الأمر كما لو أن الكرواتي قد دق جرس المدرسة: الكتب تحت المكاتب والجميع في الفناء يستمتعون".

    ومع ذلك، فإن الانطباع السائد الآن هو أن المدرب البديل المفضل لكرة القدم الإيطالية غير قادر على القيام بهذه المهمة على أساس دائم.

    تمديد إقامته في تورينو

    كان يوفنتوس مترددًا بالتأكيد في الإبقاء على تودور بعد نهاية الموسم. كان تودور لاعبًا في يوفنتوس طوال مسيرته، حيث قضى تسع سنوات في تورينو كلاعب، كما أنه قام بتفعيل بند التمديد التلقائي في عقده بعد أن حقق المركز الرابع في الدوري.

    ومع ذلك، كان لا يزال لدى السيدة العجوز الحق في إنهاء الاتفاق مقابل مليون يورو فقط، لذا كانت الفكرة هي ترك تودور مسؤولاً عن كأس العالم للأندية الصيف الماضي مع الاستمرار في البحث عن مدرب حقق إنجازات أكثر من كأس كرواتيا الوحيد الذي فاز به في 2013.

    لم يكن من المستغرب أن يشعر تودور بالاستياء من تردد يوفنتوس، وأصدر فعليًا إنذارًا نهائيًا علنيًا لأرباب عمله بعد تأمين مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا: اتخذوا قرارًا بشكل أو بآخر قبل - وليس بعد - كأس العالم للأندية. وادعى بعد الفوز الحاسم في اليوم الأخير على فينيسيا أن عدم القيام بذلك لن يكون "خيارًا جادًا للنادي أو المدرب".

    ووافق المدير العام ليوفنتوس داميان كومولي على ذلك، وبدأت حملة 2025-26 بتودور يتحدث بتفاؤل عن المنافسة على اللقب: "يوفنتوس لا يبدأ الموسم أبدًا لمجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

    "نادراً ما يكون للنظام التكتيكي أهمية كبيرة"

    بدا يوفنتوس بالتأكيد وكأنه منافس على لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه على إنتر 4-3 في الجولة الثالثة ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم. لكنها كانت آخر انتصارات تيودور كمدرب للبيانكونيري، حيث تم إقالة المدرب البالغ من العمر 47 عامًا في 27 أكتوبر بعد ثماني مباريات دون فوز في جميع المسابقات - وهي أسوأ سلسلة من عدم الفوز للنادي منذ مايو 2009.

    كان تودور قد ألقى باللوم في السابق على أخطاء التحكيم والجدول المزدحم في سوء أداء يوفنتوس، لكنه كان يجب أن يعلم أكثر من أي شخص آخر أن مثل هذه الشكاوى لن تلقى آذانًا صاغية في نادٍ لا يهمه سوى الفوز. كما أفادت التقارير أن المدافع السابق قد أغضب أصحاب العمل عندما قارن بشكل سلبي بين وضعه في يوفنتوس ووضع سيسك فابريغاس في كومو، الذي ادعى تودور أنه حصل على جميع التعاقدات الصيفية التي طلبها، مما يعني ضمناً أنه لم يحصل على ما طلب.

    نظراً لإلمامه بشعار البيانكونيري، كان من المفاجئ له أن يجادل بأن من الخطأ الحكم على فريقه بناءً على النتائج فقط، في حين أن ادعاءه بأن "النظام التكتيكي نادراً ما يكون مهماً هذه الأيام" أثار رد فعل حتى من أليساندرو ديل بييرو المعروف بهدوئه.

    وقال أسطورة يوفنتوس لشبكة Sky Sport Italia: " لست متأكدًا من صحة القول بأن كل ما تحتاجه هو القلب أو العقلية. عليك أن تكون منظمًا، وأن تكون لديك أفكار تكتيكية ، وأن تبذل أقصى جهدك، بما في ذلك الحماس الذي يتحدث عنه تيودور. ولا يقتصر الأمر على اللاعبين فقط ".

    التحسن الذي شهده يوفنتوس منذ إقالة تودور يدعم هذا الرأي بالتأكيد، حيث لم يقتصر دور لوتشيانو سباليتي على رفع الفريق من المركز الثامن إلى الخامس، بل جعله يسجل الأهداف بسهولة مرة أخرى بعد أن فشل في تسجيل أي هدف خلال المباريات الأربع الأخيرة لسلفه.

    لقاء مع كولو ماني

    لا شك أن تودور سيقول إن يوفنتوس لم يكن ليواجه أي مشاكل أمام المرمى لو احتفظ براندال كولو ماني، الذي سجل 10 أهداف خلال فترة إعارته إلى تورينو الموسم الماضي، ومن المرجح أن يكون المهاجم الفرنسي أكبر المستفيدين من وصول اللاعب الكرواتي السابق إلى توتنهام.

    يمكن للمرء أيضًا أن يتصور بسهولة أن الظهيرين الهجوميين ديستيني أودوجي وبيدرو بورو سيحدثان كل أنواع الضرر تحت قيادة تودور إذا استخدم تشكيلته المفضلة 3-4-2-1، حيث إنه يريد دائمًا أكبر قدر ممكن من السرعة والاتساع في تشكيلته الأساسية. المشكلة، بالطبع، هي أن كلاً من أودوجي وبورو مصابان حاليًا بمشاكل في أوتار الركبة، مع احتمال أن يكون الإسباني فقط جاهزًا للمشاركة في ديربي شمال لندن يوم الأحد مع أرسنال - وهي مباراة سيغيب عنها القائد كريستيان روميرو بسبب الإيقاف.

    ولا يساعد أيضًا أن محمد كودوس سيغيب لمدة شهر آخر على الأقل، في حين أن هناك عدم يقين حقيقي بشأن موعد عودة ديجان كولوسيفسكي إلى الملاعب. عندما نأخذ في الاعتبار أن رودريجو بنتانكور وجيمس ماديسون سيغيبان لفترة طويلة، فمن العدل أن نقول إن تودور يتولى قيادة فريق يفتقر إلى العدد والجودة.

    "المادية تلغي الجودة"

    ومع ذلك، يصر تيودور على أن فريق توتنهام لا يزال يتمتع بالقدرة الكافية على تجنب خطر الهبوط، ويقول إن مهمته الآن هي "تنظيم الفريق وتفعيله وتحسين نتائجنا بسرعة". ولا شك أن هذه المهمة ستسعده، لأنها المهمة التي تخصص فيها .

    لقد أثبتت لنا التجارب السابقة أن هذا الرجل لا يحتاج إلى فترة تحضيرية كاملة قبل الموسم ليجعل الفريق في أفضل حالاته. "من الصعب تغيير الكثير من الأشياء في شهر واحد، ولكن عندما يستعد الفريق بالطريقة التي أحبها، يمكنه تحقيق أي شيء، بغض النظر عن قوة الخصم"، كما اعترف خلال عودة يوفنتوس إلى القمة العام الماضي. "في كرة القدم الحديثة، تؤثر القوة البدنية بشكل كبير على الجودة . الجودة مهمة دائمًا، بالطبع، ولكن بدون اللياقة البدنية، لا وجود لها".

    أول ما سيفعله تودور هو تحديد اللاعبين الذين يمكنه الاعتماد عليهم في تحقيق أهدافه، لأنه ينظر إلى كرة القدم بنظرة تشبه نظرة بيل. "عندما تبدأ المباراة"، قال قبل مباراة يوفنتوس الحاسمة مع فينيسيا العام الماضي، " تصبح مسألة حياة أو موت - كل شيء آخر غير مهم".

    من الواضح أن إقناع فريق توتنهام بهذه الروح سيحدد نجاحه - ومدة بقائه - في شمال لندن. لكن تيودور لن يخاف من هذا التحدي بالتأكيد. لقد تولى تدريب فرق أضعف من توتنهام.

    كما أنه لن يزعجه على الإطلاق السلبية المحيطة بتعيينه. لقد دخل إلى ساحات أكثر عدائية، مثل ملعب فيلودروم، ولم تهتز ثقته في قدراته على الإطلاق بسبب إقالته من يوفنتوس. وقال في أكتوبر الماضي: "إذا سألتني عما إذا كنت أشعر بالدونية تجاه أي شخص، فسأجيبك بالنفي، لا تجاه أي شخص" .

    لكننا نعلم بالفعل أنه لا يوجد مدرب أكثر جرأة وفعالية في كرة القدم. التحدي الحقيقي الذي يواجه تودور في توتنهام بعد 11 منصبًا كمدرب رئيسي في 13 عامًا هو إقناع النادي - وبالفعل الجميع - بأن المدرب البديل المجرب والموثوق به في الدوري الإيطالي يستحق التعاقد معه بعد الصيف.

