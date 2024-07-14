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ماذا تنتظر؟ تعرف الآن على عروض يوم أمازون برايم 2024amazon.sa
أحمد عز الدين

ماذا تنتظر؟ تعرف الآن على عروض يوم برايم 2024 المبكرة في أمازون السعودية!

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عروض وخصومات لن تتكرر.. فقط على أمازون السعودية في يومها الشهير "يوم أمازون برايم 2024"

خصم 30% إضافي على طلبك الأول

عروض الأزياء

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 ريال فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

وإليك المزيد من المزايا:

  • خصم 30% على أول طلب لك.
  • توصيل مجاني وسريع.
  • سياسة إرجاع واستبدال سهلة.
  • خدمة عملاء مميزة.

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هل أنت من الباحثين عن العروض والخصومات الحصرية مع مميزات التوصيل الى باب بيتك؟ إذا فالآن قد حان الوقت.. استعد ليوم برايم من أمازون السعودية، حيث الفرصة المثالية لشراء ما تريد بخصومات تصل إلى 75 % على أكثر من 30 فئة من المنتجات و50 علامة تجارية مختلفة.

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تشمل الإلكترونيات، الأزياء، مستلزمات الجمال، المطبخ، المنزل، الصحة، الرياضة، وأجهزة أمازون.

ما هو يوم أمازون برايم 2024 من أمازون السعودية؟

يوم أمازون برايم هو حدث تسوقي سنوي مميز مخصص لأعضاء برنامج أمازون برايم.

في هذا اليوم، يتمتع الأعضاء بتخفيضات هائلة تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات من أفضل العلامات التجارية العالمية.

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إنه ليس مجرد يوم للشراء والتسوق، بل هو احتفال بالتوفير حيث يتاح للأعضاء فى السعودية الفرصة لاقتناء منتجاتهم المفضلة بأسعار مذهلة وعروض حصرية.

متى يبدأ وينتهي يوم أمازون برايم 2024 فى السعودية؟

يمتد يوم أمازون برايم لهذا العام على مدى ستة أيام كاملة في السعودية، ابتداءً من 16 يوليو وحتى 21 يوليو 2024، فهذه الفترة الطويلة تتيح لأعضاء برايم فرصة مثالية للتسوق براحة واختيار المنتجات التي يحتاجونها بأسعار لا تضاهى.

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