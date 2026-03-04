هل سار ماجد عبدالله على درب نواف العقيدي؟ .. أسطورة النصر يكذب رواية وليد الفراج بشأن واقعة مراسله في حفل جمعية اللاعبين

عقدت جمعية أصدقاء اللاعبين أمس الربعاء، حفل إفطار جماعي في مقر اللجنة الأولمبية السعودية، بحضور عدد من اللاعبين القدامى والصحفيين.

ترأس هذا الحفل ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر والمنتخب السعودي، والذي أجرى عدد من اللقاءات المسجلة مع بعض المراسلين.

لكن الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني كشف جزء من كواليس الحفل، مؤكدًا أن ماجد عبدالله رفض إجراء أي لقاء مع برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد نواف العقيدي، الأسطورة يرفض البرنامج المحمي".

تلك التغريدة أثارت الكثير من الجدل، ودفعت وليد الفراج بنفسه للخروج لتكذيبها..