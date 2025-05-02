"كان عليك التخلص من هذه الشلة يا ماجد الجمعان!" .. الكشف عن أزمة خطيرة داخل النصر

كواليس مثيرة من داخل النصر وتحذيرات للجمعان..

على الرغم من التفاؤل الكبير في نادي النصر، بعد وصول ماجد الجمعان إلى منصب "الرئيس التنفيذي"؛ إلا أن المشاكل بدأت تطفو على السطح، مؤخرًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويُمكن إرجاع ذلك؛ إلى الخروج الصادم للنصر من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ على الرغم من وضع اللقب، على رأس أولويات النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" من دور نصف النهائي؛ بعد السقوط أمام كاواساكي فرونتال الياباني (2-3)، مساء يوم الأربعاء الماضي، على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.