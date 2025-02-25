"ماتياس يايسله جنن القادسية تكتيكيًا والأهلي تحرر من رياض محرز" .. هكذا تكون رسائل التحذير إلى الهلال!

الأهلي يحلق عاليًا قبل كلاسيكو الهلال المرتقب..

ربما تكون مباراة القادسية؛ هي الأجمل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "محليًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الأهلي فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تقديم مستوياتٍ رائعة.

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رباعية الأهلي جاءت عن طريق؛ كل من إيفان توني "هدفين" في الدقيقتين 11 و52، ومحمد البكر في الدقيقة 27، وناتشو فيرنانديز بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 42؛ بينما أحرز هدف القادسية الشرفي، اللاعب جوليان كينونيس في الدقيقة 48.

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وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي إلى النقطة 44، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تراجع القادسية لـ"المركز الرابع" بـ47 نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية مساء اليوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي..