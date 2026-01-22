عروض مغرية لـ"خطف" ماتياس يايسله من الأهلي.. والمدرب يحسم قراره

حسم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك وسط العديد من العروض المغرية، للتعاقد معه.

يايسله البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي إلى ختام الموسم الرياضي القادم، وليس الحالي.