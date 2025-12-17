تياجو بيتارتش هو الآخر يمتلك حظوظًا كبيرة للمشاركة أساسيا. حالة خط الوسط تجعله مرشحاً بقوة. من ناحية، الغيابات المعروفة بالفعل: إدواردو كامافينجا (انزعاجات في العضلة النعلية اليسرى)، فيدي فالفيردي (حمل زائد)، داني سيبايوس (التهاب معدي معوي).

تشابي ألونسو لديه فقط تشواميني وأردا جولر وجود بيلينجهام. الطريق هو الاعتماد عليهم... أو إشراك تياجو بدلاً من أحدهم.

"جوهرة" ريال مدريد البالغة من العمر 18 عاماً سيعيش اليوم استدعاءه السابع؛ لكنه لم يشارك لأول مرة بعد. المؤشرات تتجه لمشاركته هذه الليلة، سواء من البداية أو قادماً من مقاعد البدلاء.

مع هذا المشهد، تكتسب قضية ماتانتونو أهمية، لأنه هو أيضا مرشح للتشكيل الأساسي. لعب دقيقتين فقط في آخر تسع مباريات. تلك التي عاشها في فيتوريا، أمام ديبورتيفو ألافيس.

عودته تأتي بعد 44 يوماً من الغياب، وهو الوقت الذي مر منذ توقفه بسبب ألم في عظمة العانة وحتى اليوم. كان يعاني منها منذ أشهر؛ وتحديداً منذ 22 يونيو. لكن ذلك أصبح من الماضي. الآن، ينقصه فقط استعادة إيقاع المنافسة. وهذه المباراة فرصة لذلك.

إذا لعب ديفيد خيمينيز، وتياجو بيتارتش، وماتانتونو... فهم ثلاثة لاعبين من الأكاديمية في نفس الوقت. والحد الأقصى هو أربعة. سيتبقى على مقاعد البدلاء خوان مارتينيز وفالديبيناس وسيستيرو. ثلاث جواهر قد تحصل على دقائق، ولكن بشكل محسوب، مع الحرص دائماً على عدم تجاوز حد الأربعة لاعبين من الأكاديمية في وقت واحد.