ماتانتونو أمام أوراوا .. لقطة "ماركة العظماء" تنشر الفرح في قلب ألونسو ومشكلة واحدة تبرز أفضلية جولر!

لمحات مميزة من النجم الشاب في افتتاح مشاركاته بمونديال الأندية

قبل 24 ساعة من مواجهة ريال مدريد والهلال، اتجهت أنظار عشاق النادي الإسباني نحو ملعب لومن فيلد، في مدينة سياتل بمدينة واشنطن الأمريكية، لمتابعة النجم الشاب فرانكو ماتانتونو!

صاحب الـ17 سنة الذي وقع مؤخرًا بشكل رسمي مع ريال، كان ضمن التشكيل الأساسي لريفر بليت في مواجهته أمام أوراوا الياباني، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3/1 في الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس العالم للأندية.

لن تجد موهبة ريال الجديدة على لائحة التسجيل، حيث جاءت أهداف الفريق الأرجنتيني عن طريق فاكوندو كوليديو وسيباستيان دريوسي وماكسيميليانو ميزا، وأحرز يوسوكي ماتسو هدف أوراوا الوحيد من ركلة جزء.

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نعم ..ماتانتونو لم يسجل ولم يصنع، ولكن لا يوجد أي سبب يدعو للقلق لعشاق ريال مدريد، ما قدمه النجم الشاب اليوم يؤكد أن المدرب تشابي ألونسو سيكون لديه أحد أهم المواهب في أوروبا الموسم القادم.