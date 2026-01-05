"هذه هي تفاصيل العقد" .. ليون يرد رسميًا على مزاعم تهديد ريال مدريد بشأن مشاركات إندريك

بعد موسم ونصف من التهميش على مقاعد بدلاء ريال مدريد، قرر إندريك في الأخير طلب الرحيل، بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة في الأشهر الست التي تسبق كأس العالم 2026.

وبالفعل تلقى اللاعب البرازيلي عدة عروض سواء من أندية إنجليزية أو فرنسية، حتى ظفر نادي ليون في الأخير بخدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر (حتى نهاية الموسم الجاري).

لكن بعض التقارير الصحفية زعمت اشتراط النادي الملكي مشاركة صاحب الـ19 عامًا في 25 مباراة على الأقل خلال فترة الإعارة للجانب الفرنسي، وإلا سيتم فرض غرامة مالية على الأخير، حال إخلاله بهذا الشرط.