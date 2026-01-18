Getty
ليونيل ميسي في كأس ليبرتادوريس .. رئيس إنتر ميامي يفتح الباب بتصريحاته
إنتر ميامي قد يحذو حذو فرق الدوري المكسيكي في كأس ليبرتادوريس
وقد تمت مناقشة مثل هذه الخطوة من قبل، مع وجود فوائد واضحة للاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول) عندما يتعلق الأمر بضم ميسي إلى الحدث الرئيسي للاتحاد. وقد انتشرت التكهنات لأول مرة على خلفية انتقال نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى فلوريدا في عام 2023.
وقد ساعد إنتر ميامي على الفوز بكأس الدوري هناك، حيث واجهوا منافسين مكسيكيين، بينما يقال إن مزيدًا من المناقشات قد جرت في عام 2024. وقد سُمح لفرق الدوري المكسيكي بالدخول في منافسات كأس ليبرتادوريس في الماضي.
- AFP
محادثات جارية لتقديم ميسي لأول مرة في مسيرته المهنية إلى بطولات أمريكا الجنوبية
يمكن الآن توسيع نطاق هذه البطولة، حيث شارك إنتر ميامي بالفعل في كأس العالم للأندية. وقد حقق الفريق فوزًا تاريخيًا بكأس MLS في عام 2025، مما جعله ملك كرة القدم في أمريكا الشمالية.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المقرر إجراء محادثات جديدة مع رئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيز. يعترف خورخي ماس، المالك الإداري لإنتر ميامي، بذلك، حيث أخبر أولي عن خطط هيرونز الطموحة للمستقبل مع استمرارهم في بناء علامتهم التجارية العالمية مع ميسي: "أود أن أرى عودة كأس العالم للأندية حتى نتمكن من التنافس مع أفضل الأندية في العالم".
وأكمل: "من الواضح أن منافسة مثل كأس ليبرتادوريس - أود أن أرى إنتر ميامي يشارك يوماً ما للتنافس ضد عمالقة أمريكا الجنوبية، وهي منافسة لم يشارك فيها ليو من قبل. هذه هي طموحاتنا".
وأضاف: "إنه حلم. لقد أجريت محادثات مع كونميبول وأليخاندرو لمعرفة ما إذا كان من الممكن المشاركة في كأس ليبرتادوريس. هناك سوابق، لأن الأندية المكسيكية لعبت في ليبرتادوريس من قبل. أود أن ألعب في ليبرتادوريس، لقد قلت ذلك وسأقوله علنًا. لقد قلت ذلك أيضًا داخل الدوري".
هل يستحق الفائزون بكأس MLS مكانًا في كأس ليبرتادوريس؟
وتابع ماس حديثه عن حصول أبطال الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) على مكانهم في كأس ليبرتادوريس، مع تزايد تنافسية الفرق الأمريكية عاماً بعد عام: "أعتقد أن أبطال الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مثلهم مثل أبطال الدوري المكسيكي (Liga MX)، يستحقون مكاناً في البطولة.
أعلم أن هذه أمور بين الكونكاكاف والكونميبول، لكنني أعتقد أن كرة القدم في نصف الكرة الغربي يمكن أن تستمر في النمو. مع مشاركة الأندية الأمريكية الشمالية والمكسيكية، أعتقد أن المنافسة ستكون أفضل".
وافق ميسي على تمديد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028. فقد فريق هيرونز لاعبين بارزين آخرين من برشلونة هما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بسبب تقاعدهما، لكن لويس سواريز وقع عقدًا لمدة عام آخر.
يعتزم ديفيد بيكهام وفريق مالكي النادي إتمام المزيد من صفقات التعاقد مع نجوم كبار لضمان بقاء فريق خافيير ماسكيرانو قويًا للغاية عند الانتقال إلى ملعب جديد تم بناؤه خصيصًا لهذا الغرض.
وأضاف ماس: "سيكون لدينا فريق قادر على المنافسة والوصول إلى أعلى المستويات، حتى أكثر مما رأيناه العام الماضي. سيكون فريقًا استثنائيًا. هدفنا هو الفوز بدوري أبطال الكونكاكاف، وقد أخبرت النادي بذلك. الهدف هو الفوز بدوري أبطال الكونكاكاف في سبع مباريات هذا العام.
"لهذا السبب نبني هذا الفريق، ولهذا السبب تحسنا كثيرًا في المراكز الرئيسية. يمكننا منافسة جميع الأندية، تيجريس وأمريكا، فهي أندية جيدة جدًا وصعبة جدًا، مع احترامنا لهذه الأندية، لكننا نمتلك ما يلزم".
- Getty
كأس ليبرتادوريس وكأس العالم: ما الذي يخبئه عام 2026 لميسي؟
بينما يعد الأيام لبدء موسم محلي آخر مع إنتر ميامي - والذي قد يشمل مشاركة في كأس ليبرتادوريس - فإن ميسي، الذي لا يزال اللاعب الأكثر تكريماً على الإطلاق، يفكر أيضاً في خياراته فيما يتعلق بالسعي وراء المجد العالمي.
لقد ساعد الأرجنتين في تحقيق خلودها في كأس العالم 2022 في قطر، ومن المتوقع أن يكون جزءًا من الدفاع عن اللقب هذا الصيف على الأراضي الأمريكية الشمالية، على الرغم من أنه لم يؤكد مشاركته رسميًا بعد.
