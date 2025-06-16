"لست سعيدًا بليونيل ميسي ولكن!" .. فان دير سار يتجاهل كريستيانو رونالدو بغرابة ويختار أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم

اختار ثنائي أرجنتيني وهولندي وحيد، بجانب فرنسي وويلزي..

كشف إيدوين فان دير سار؛ نجم الكرة الهولندية الأسبق، عن أفضل خمسة لاعبين – من وجهة نظره – مروا بتاريخ الساحرة المستديرة، في لقاء خاص مع "GOAL".

الغريب في الأمر أن الحارس الهولندي الأسبق تجاهل زميله السابق في مانشستر يونايتد وقائد النصر الحالي كريستيانو رونالدو، رغم أنهما تزاملا سويًا خلال الفترة من (2005 وحتى 2009) في الشياطين الحمر، قبل أن يرحل الدون لريال مدريد.

وكان صاروخ ماديرا قد لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، أما دير سار من 2005 وحتى 2011 قبل الاعتزال النهائي.