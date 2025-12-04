Lionel Messi Barcelona 2007 El ClasicoGetty
Soham Mukherjee و محمد سعيد

"ما حدث كان أكبر بكثير مما تخيلته" .. ليونيل ميسي يكشف عن حلم طفولته الذي تحطم مع برشلونة!

مسيرة "ليو" تغيّرت بشكل جذري حين قرر النادي الكتالوني منحه الفرصة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مؤخرًا عن "حلم طفولته" الذي لم يكتمل، بعدما تبدّد مع أول ظهور له بقميص برشلونة.

النجم الأرجنتيني أوضح أن مسيرته تغيّرت بشكل جذري حين قرر النادي الكتالوني منحه الفرصة والرهان على موهبته، في وقت عجزت فيه أندية بلاده، وعلى رأسها ريفر بليت، عن تغطية تكاليف علاجه من مشكلة هرمون النمو التي عانى منها في بداياته.

  • المنديل الذي غيّر مسار كرة القدم

    في 14 ديسمبر 2000، وُقّع على منديل بسيط ليصبح لاحقًا واحدًا من أبرز القطع الأثرية في تاريخ اللعبة.

    على ذلك المنديل، كتب كارليس ريكساش، المدير الرياضي لبرشلونة، رسالة بخط أزرق متعجّل، متعهّدًا بالتعاقد مع الفتى الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ حينها 13 عامًا، "بغض النظر عن أي آراء معارضة".

    إلى جانب توقيع ريكساش، ظهر اسما جوزيب مينجيلا، مستشار الانتقالات، والوكيل هوراسيو جاجيولي، اللذان دافعا بقوة عن موهبة ميسي في وقت تردّد فيه الآخرون.

    جاء هذا التعهّد وسط قلق متزايد لعائلة ميسي، إذ مرت أسابيع بعد تجربته في برشلونة دون أي تواصل رسمي، بينما كان ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يطرحان نفسيهما كخيارات بديلة مع اقتراب عيد الميلاد.  

    خورخي ميسي، والد اللاعب، خشي أن تضيع الفرصة، لكن ريكساش أدرك أن النادي على وشك خسارة موهبة استثنائية، فدعا والد ميسي إلى الغداء ودوّن الاتفاق على الوثيقة الوحيدة المتاحة أمامه: منديل ورقي.

    بعد شهر واحد فقط، أصبح التعاقد رسميًا، لتبدأ رحلة أسطورية غيّرت وجه كرة القدم العالمية.  

    • إعلان
  • Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images

    ظهور أول أغلق بابًا واحدًا وفتح العالم

    ظهر ليونيل ميسي لأول مرة بقميص برشلونة في 16 نوفمبر 2003، خلال مباراة ودية أمام بورتو، حين دفع به المدرب فرانك ريكارد في الدقيقة 71 وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. في ذلك الوقت، كانت الأحاديث داخل "لا ماسيا" تشير إلى موهبة استثنائية قادمة من روزاريو، رغم أن قلة قليلة توقعت حجم الأسطورة التي ستولد لاحقًا.  

    بعد عام واحد فقط، وتحديدًا في 16 أكتوبر 2004، خاض ميسي أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، ليصبح في عمر 17 عامًا وثلاثة أشهر و22 يومًا أصغر لاعب يرتدي قميص برشلونة في منافسة رسمية. عندها تلاشى حلمه القديم باللعب مع نيويلز أولد بويز، وبدأ واقع جديد سيغيّر وجه كرة القدم.  

    وفي مقابلة مع شبكة ESPN، استعاد ميسي ذكرياته قائلاً: "أقول دائمًا إن حلم طفولتي كان اللعب في الفريق الأول لنيويلز. كنت أذهب إلى الملعب وأتخيل نفسي لاعبًا محترفًا في الدوري الأرجنتيني. لكن حياتي تغيّرت تمامًا عندما غادرت في سن الثالثة عشرة إلى برشلونة، وكل ما حدث بعد ذلك كان أكبر بكثير مما تخيلته، حتى في أحلامي".

  • إرث ميسي بين برشلونة وميامي

    واصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ مع برشلونة بتسجيله 672 هدفًا في 778 مباراة، محققًا 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يختتم رحلته الكتالونية بالانتقال إلى باريس سان جيرمان عام 2021.

    ورغم الرومانسية التي أحاطت بفكرة العودة إلى الوطن، لم يتمكن "البرغوث" من تحقيق حلم طفولته باللعب لنيويلز أولد بويز.  

    عقب رحيله عن باريس سان جيرمان، بدا خيار العودة جذابًا عاطفيًا لكنه غير عملي مهنيًا، ليجد ميسي في إنتر ميامي الاستقرار والرؤية التي لم يستطع ناديه الأرجنتيني توفيرها.

    واليوم، في سن الـ38، لا يزال يقود منتخب الأرجنتين في استعداداته للدفاع عن لقب كأس العالم، مدركًا أن قصة بداياته لم تكتمل بعد.  

    وفي مشهد يعكس قيمة تلك اللحظة التاريخية، بيع المنديل الذي وُقّع عليه أول التزام بتعاقد برشلونة مع ميسي بمبلغ مذهل بلغ 762,400 جنيه إسترليني في مزاد علني، متجاوزًا بكثير سعره المبدئي البالغ 300,000 جنيه إسترليني.  

  • FBL-FRIENDLY-ARG-CUWAFP

    الأرجنتين وميسي أمام تحدٍ جديد في مونديال 2026

    تقترب بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تستعد المنتخبات الكبرى لمعرفة منافسيها في دور المجموعات خلال القرعة المنتظرة يوم الجمعة. الأرجنتين، حاملة اللقب، تدخل البطولة بين أبرز المرشحين للحفاظ على تاجها العالمي.  

    بالنسبة لليونيل ميسي، تمثل هذه النسخة فرصة تاريخية للفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين كقائد للمنتخب، وهو إنجاز سيعزز مكانته في سجل الأساطير.

    ورغم أن حلمه القديم باللعب مع نيويلز أولد بويز لم يتحقق، فإن كل ما حققه من أرقام قياسية ومجد كروي تجاوز حدود أحلامه الأولى.  

الدوري الإسباني
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
فانكوفر وايت كابس crest
فانكوفر وايت كابس
فانكوفر ويتكابس