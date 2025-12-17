Lionel Messi Visits IndiaGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee و زهيرة عادل

خلال جولته الفوضوية .. ليونيل ميسي يتلقى هدية نادرة للغاية بقيمة 1.1 مليون دولار من ملياردير هندي

قطعة لا يوجد منها إلا 12 فقط في العالم أجمع..

تلقى ليونيل ميسي هدية نادرة للغاية بقيمة 1.1 مليون دولار من ملياردير هندي خلال جولته في الهند.

وكان نجم الأرجنتين وإنتر ميامي، الذي فاز مؤخرًا بكأس الدوري الأمريكي الأول له في الولايات المتحدة، في زيارة إلى البلاد استمرت أربعة أيام بدأت بشكل فوضوي في كولكاتا يوم السبت الماضي. وقد سافر اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى أربع مدن في الهند خلال إقامته.

  • جولة ميسي الفوضوية

    سادت الفوضى ملعب سولت ليك في كولكاتا يوم 13 ديسمبر، حيث استمر ظهور ميسي الذي كان ينتظره الجميع بفارغ الصبر لمدة 25 دقيقة فقط قبل أن يتم اصطحابه بعيدًا وسط حشد من الشخصيات البارزة المحلية التي احتشدت في الملعب لالتقاط الصور مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.

    وكان أكثر من 85 ألف مشجع قد حضروا لمشاهدة أسطورة كرة القدم، لكن أكثر من 100 شخص، بينهم سياسيون ومسؤولون ومشاهير وأفراد أمن، ازدحموا الملعب فور دخول ميسي، مما أعاق الرؤية وعطل الجدول الزمني.

    مع تزايد الإحباط وإدراك المشجعين أنهم بالكاد يستطيعون رؤية النجم الأرجنتيني، على الرغم من إنفاقهم مبالغ كبيرة على التذاكر، تحولت الأجواء بسرعة من النشوة إلى الغضب. وتصاعدت الاضطرابات في الملعب عندما بدأ بعض المشجعين في كسر المقاعد وإلقاء زجاجات المياه على الملعب بعد مغادرة ميسي.

    وأظهرت مقاطع فيديو المشجعين يتسلقون الحواجز ويهتفون ضد المسؤولين مع انهيار الحدث بسبب سوء الإدارة. وأكدت التقارير أن ميسي، إلى جانب زملائه في فريق إنتر ميامي لويس سواريز ورودريجو دي بول، تم إخراجهم على عجل من الملعب بسبب مخاوف أمنية فورية بعد أن فقد المنظمون السيطرة على الوضع.

    واحتجزت الشرطة المنظم الرئيسي للحدث، ساتادرو دوتا، عقب الفوضى التي عمت الملعب، بينما أمرت وزيرة ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث.

    ميسي يتلقى هدية نادرة لا تصدق من ملياردير

    كان ميسي في الهند في إطار جولته "GOAT Tour 2025"، وهي فعالية من أربعة أجزاء كان من المقرر أن يحضر خلالها مباريات ودية وورش عمل لكرة القدم للشباب وبطولة بادل ويطلق مبادرات خيرية في كلكتا وحيدر أباد ومومباي ونيودلهي.

    وفي نهاية جولته، دُعي ميسي لزيارة مركز فانتارا العالمي لإنقاذ الحياة البرية والحفاظ عليها، في جامناغار بولاية غوجارات، المملوك للملياردير الهندي موكيش أمباني.

    خلال جولته في مركز الحفاظ على الحياة البرية، أهدى أنانت، نجل أمباني، ميسي ساعة RM 003-V2 توربيون "الإصدار الآسيوي" النادرة للغاية، والتي يبلغ سعرها حوالي 825000 جنيه إسترليني.

    ويقال إن هذه الساعة هي إصدار محدود، حيث لا يوجد سوى 12 قطعة منها في العالم.

  • ميسي فقد أعصابه بعد الفوضى التي حدثت في كولكاتا

    باستثناء الوجهة الأولى لزيارته إلى الهند، سارت بقية الجولة بسلاسة. ومع ذلك، خلال وجوده القصير أمام جمهور كولكاتا، فقد الأسطورة الأرجنتينية أعصابه للحظات.

    وقال لاعب المنتخب الهندي السابق لالكامال بومك، الذي كان حاضراً في الملعب، لـ Sports Now: "كان كل شيء يسير على ما يرام في البداية عندما دخل ميسي إلى الملعب. بدا مسترخياً، مبتسماً، ومصافحاً لنا جميعاً. حتى أنه وقّع التوقيعات دون تردد. لكن في اللحظة التي اندفع فيها الكثير من الناس إلى الملعب وبدأوا في التقاط الصور، أصبح من الواضح أنه يشعر بعدم الارتياح. سرعان ما أصبح المكان مكتظًا، ويمكننا أن نرى تغير رد فعله عندما بدأ الجميع من حوله في التقاط الصور. بدأ يظهر عليه علامات الغضب، وفقد أعصابه، وخرج كل شيء عن السيطرة".

    ولم يؤثر سوء الإدارة على المشجعين فحسب، بل أثر أيضًا بشكل عميق على الرياضيين المشاركين في المباراة الاستعراضية، التي كان الهدف منها الاحتفال بوجود ميسي في الهند.

    وماذا عن مستقبل ميسي؟

    أعرب جييرمو مونوز، المرشح لرئاسة نادي نيويلز أولد بويز في الأرجنتين، عن رغبته في إعادة ميسي إلى النادي الذي بدأ فيه هذا اللاعب العظيم مسيرته.

    وفي حديثه إلى TNT Sports، قال مونوز: "أولاً، علينا أن نرى ما إذا كان ميسي متحمساً للانضمام إلى نيويلز. قد أرغب حقاً في أن يأتي ميسي، لكن لا يكفي أن أقول فقط (يوماً ما، يوماً ما)، أرى ميسي ويجعلني أبكي. لكن هذا لا يعني أنه فوق النادي على الإطلاق".

    وأضاف: "ذات يوم، قال مارادونا: 'سألعب في نيويلز'. ذات يوم، قال تاتا مارتينو: 'سأمد يد العون لنيويلز'. ميسي ليس عليه أي التزام أو واجب تجاه نيويلز. لكن إذا كان يريد حقًا أن يأتي، فعليه أن يقول ذلك".

