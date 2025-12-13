بعد حالات الفوضى والشغب .. ليونيل ميسي يلعب أمام جمهور الهند ويوجه لهم رسالة

عندما هبط ميسي في كولكاتا في الساعات الأولى من صباح السبت، تجمع آلاف المعجبين في المطار للترحيب بأسطورة كرة القدم. رافق قائد إنتر ميامي زملاؤه لويس سواريز ورودريغو دي بول، حيث توجه الثلاثي إلى فندقهم وسط أجواء من الفرح الغامر.

وكان الحماس نفسه واضحًا بين المشجعين منذ الصباح الباكر، حيث زار ما يقرب من 85 ألف مشجع ملعب سولت ليك لرؤية نجمهم المفضل.

ومع ذلك، تم قطع زيارة ميسي للملعب وتم إخراج لاعبي كرة القدم من الملعب بسبب مخاوف أمنية. لم يتمكن آلاف المشجعين في الملعب من رؤية وجه ميسي خلال ظهوره القصير الذي استمر 20 دقيقة، مما تركهم مستائين.

تم تمزيق المقاعد وإلقائها على أرض ملعب سولت ليك، بينما أظهرت لقطات فيديو من وكالة الأنباء الهندية ANI مشجعين تسلقوا السياج لإلقاء أشياء على الملعب. تم احتجاز المنظم الرئيسي للحدث، ساتادرو دوتا، بسبب سوء الإدارة في أعقاب الفوضى التي عمت الملعب، وأمرت وزيرة ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بإجراء تحقيق رفيع المستوى.