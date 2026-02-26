كرسي الاعتراف: جهل وخجل وذكرى المدرب الراحل.. "الجانب المظلم" في ذاكرة ليونيل ميسي النادم

في غرفه الخاصة، وبينما يفتخر بالكؤوس التي رفعها، والجوائز الشخصية التي اقتنصها؛ ثمة ركن مظلم في ذاكرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لا تصله الأضواء.

وخلف ملامح ميسي الهادئة، التي توحي بالكمال؛ يسكن رجل تمنى لو عادت به عقارب الساعة، ليغيّر بعض الأشياء في حياته الشخصية ومسيرته الكروية.

آخر الأشياء التي يندم عليها الأسطورة الأرجنتينية، هي عدم تعلمه "الإنجليزية"؛ حيث صرح بنفسه أنه تواجد في أماكن يوجد بها أشخاص عظماء، ولكنه لم يستطع الحديث معهم بسبب اللغة.

واعترف ميسي أنه شعر بـ"الجهل"؛ خاصة أنه جاءته الكثير من الفرص السابقة لتعلم الإنجليزية، ولكنه لم يقم بذلك.

لكن.. من يعرف ليونيل ميسي جيدًا، سيتأكد أن هذا ليس الأمر الوحيد الذي يندم عليه؛ فهُناك الكثير من الأمور الأخرى التي يتمنى هذا اللاعب أن يغيرها، وهو ما سنستعرضه في السطورة التالية..