Goal.com
مباشر
Lionel Messi GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

خلع ثوب اللاعب وارتدى "بدلة" المدير الرياضي!.. عندما صنع ليونيل ميسي مجد إنتر ميامي بعيدًا عن لغة الأهداف

"سحر" ليونيل ميسي الذي قاد إنتر ميامي لدخول التاريخ من أوسع أبوابه..

خلف صخب المدرجات وضجيج الهتافات التي لا تهدأ، ثمة أسماء توقفت عندها عقارب الساعة، ورفض التاريخ أن يطوي صفحاتها؛ فهم ليسوا مجرد لاعبين ركضوا خلف كرة من جلد، بل كانوا فنانين رسموا بـ"أقدامهم" ما عجزت عنه ريشة الرسامين. 

ويُعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أحد هؤلاء اللاعبين العظماء؛ الذين رسموا لوحات فنية، عبر جميع محطات مسيرته الكروية.

ميسي الذي خلد اسمه في سجلات العملاق الإسباني برشلونة، قبل أن تضطره الظروف للرحيل صيف 2021، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي؛ نجح في تحقيق البطولات مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، قبل أن يصنع مجد إنتر ميامي الأمريكي.

نعم.. تاريخ إنتر ميامي كان "0 بطولات"، قبل التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية صيف 2023؛ ولكنه في غضون عامين ونصف فقط بعد قدومه، أصبح يمتلك 3 ألقاب في خزائنه.

وقاد ميسي البالغ من العمر 38 سنة، فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم؛ للتتويج بكأس الدوريات ودرع المشجعين، قبل الحصول على الدوري الأمريكي للمحترفين.

وفي طريقه لصناعة مجد إنتر ميامي، لعب ميسي دور "المدير الرياضي" للنادي؛ وذلك بمشاركته الفعالة في بناء الفريق الأول، بعيدًا عن لغة الأهداف التي يعرفها.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة، أبرز محطات الأسطورة ليونيل ميسي؛ والتي ساهم فيها ببناء فريق إنتر ميامي، الذي حصد اللقب تلو الآخر.. 

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    الحرس القديم.. ليونيل ميسي يساهم في ضم "نجوم برشلونة التاريخيين"

    في صيف عام 2023.. عندما رحل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ كانت هُناك "وجهتان" قد ينتقل إلى إحداهما، على النحو التالي:

    * أولًا: نادي الهلال في المملكة العربية السعودية.

    * ثانيًا: نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقتها.. قيل إن من أسباب فشل انتقاله إلى الهلال؛ هو أنه طلب التعاقد مع عددٍ من أصدقائه القدماء، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي النادي السعودي العملاق.

    ورفض رئيس الهلال آنذاك فهد بن نافل، تأكيد أو نفي هذا الأمر؛ مكتفيًا بالقول إن الزعيم لا يتوقف على أي لاعب، مهما كان اسمه.

    المهم.. بعد إعلان إنتر ميامي التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية؛ وجدنا بالفعل مجموعة من أصدقائه ينضمون إليه تباعًا، على النحو التالي:

    * أولًا: الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

    * ثالثًا: المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

    ومن المعروف أن هذا الثلاثي، من أقرب أصدقاء ليونيل ميسي؛ حيث صنعوا جميعًا المجد الكروي، في صفوف العملاق الإسباني برشلونة.

    وبالتالي.. تأكد دور ميسي الكبير في جلب هذه الصفقات التاريخية، إلى فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم؛ والتي ساهمت في تتويج النادي الأمريكي، باللقب تلو الآخر.

    • إعلان
  • FBL-INDIA-MESSIAFP

    أبناء الوطن.. ليونيل ميسي يواصل جلب الأصدقاء بـ"ثنائي أرجنتيني"

    لم يكتفِ الأسطورة ليونيل ميسي، بجلب "الحرس القديم" سالف الذكر، إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ بل ساهم في التعاقد مع عددٍ من أصدقائه أصحاب الجنسية الأرجنتينية.

    على رأس هؤلاء؛ المدير الفني خافيير ماسكيرانو، إلى جانب متوسط الميدان رودريجو دي بول.

    وصداقة ميسي وماسكيرانو "قديمة"؛ حيث تزاملا كلاعبين على أرضية الملعب في منتخب الأرجنتين والعملاق الإسباني برشلونة، قبل اعتزال الأخير ودخوله عالم التدريب.

    أما دي بول يُلقب أساسًا باسم "حارس ميسي الشخصي"، حيث توطدت علاقتيهما في صفوف المنتخب الأرجنتيني؛ وسط ظهور رودريجو وهو يدافع عن ليو باستمرار، عندما يتعرض لتدخلات عنيفة من لاعبي الخصم.

    وانضمام هذا الثنائي إلى صفوف إنتر ميامي، كان أمرًا ضروريًا بالنسبة لميسي، لضمان تواجد عدد من أصدقائه بجواره؛ وذلك بعد اعتزال الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس كرة القدم، بشكلٍ نهائي.

  • Alianza Lima v Inter MiamiGetty Images Sport

    المرحلة الثانية.. نادي إنتر ميامي "الأرجنتيني" بقيادة ليونيل ميسي

    إذا كان من المعلوم للجميع أن الأسطورة ليونيل ميسي، ساهم في جلب "الأرجنتينيين خافيير ماسكيرانو ورودريجو دي بول، الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز"، إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ فإن هُناك صفقات أخرى مهمة يبدو أنه لعب دورًا كبيرًا فيها، حتى ولو أن هذا الأمر غير مُعلن أو مؤكد بنسبة 100%.

    ولا يُمكن أن يكون الأمر صدفة أبدًا، أن يتجه مسؤولي إنتر ميامي إلى ضم عدد كبير من اللاعبين الأرجنتينيين، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ومنذ 2025 وحتى يومنا هذا؛ يواصل النادي الأمريكي التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني تلو الآخر - من نفس جنسية ميسي -، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الحارس روكو ريوس نوفو "23 عامًا".

    * ثانيًا: قلب الدفاع جونزالو لوجان "24 عامًا".

    * ثالثًا: الظهير الأيمن فاكوندو مورا "26 عامًا".

    * رابعًا: لاعب الارتكاز دافيد أيالا "23 عامًا".

    * خامسًا: الجناح الأيمن تاديو أليندي "26 عامًا".

    * سادسًا: الجناح الأيسر ماتيو سيلفيتي "20 عامًا".

    كل ذلك يدل على أننا أصبحنا أمام فريق أرجنتيني، يلعب في صفوف الدوري الأمريكي؛ وهو ما يسهل إندماج الأسطورة ليونيل ميسي، وعدم شعوره بالغربة أبدًا.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    صفقة كبرى.. ميسي يقرب إنتر ميامي من "المُخترع المكسيكي"

    بعيدًا عن لغة الأصدقاء وأصحاب الجنسية الأرجنتينية؛ هُناك صفقة مهمة يعمل عليها نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، ويقال إن الأسطورة ليونيل ميسي يلعب دورًا كبيرًا فيها.

    الصفقة المقصودة هُنا؛ هي التعاقد مع المهاجم المكسيكي جيرمان بيرتيرام، أو الذي يُلقب في ناديه المحلي العملاق مونتيري بـ"المُخترع".

    ويُعتبر بيرتيرام من بين أبرز المهاجمين في قارة أمريكا الشمالية؛ حيث أن تعاقد نادي إنتر ميامي معه، سيكون خطوة مهمة للحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية.

    وأساسًا.. بيرتيرام تعود أصوله إلى الأرجنتين، أي أنه لن يكون غريبًا عن ميسي كذلك؛ حال حسم صفقته بشكلٍ رسمي، في الأيام القادمة.

    وما يهمنا هُنا؛ هو ما ذكره الصحفي الأمريكي توم بوجيرت، الذي أعلن تلقي المهاجم المكسيكي مكالمة تضمنت عرضًا لا يُمكن رفضه من ميسي.

    بوجيرت أشار إلى أن بيرتيرام كان يحظى باهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي، وخاصة فريق وولفرهامبتون الأول لكرة القدم؛ إلا أن ميسي غير كل شيء، لمصلحة إنتر ميامي.

    * أرقام جيرمان بيرتيرام مع مونتيري:

    - مباريات: 153.

    - دقائق: 11.904.

    - مساهمات تهديفية: 83.

    - أهداف: 68.

    - تمريرات حاسمة: 15.

    ومع تراجع مستوى الأوروجوياني لويس سواريز؛ فإن تواجد مهاجم بحجم بيرتيرام - إذا تمت صفقته - بجوار صانع ألعاب مميز كميسي، من شأنه أن يزيد من فرص هز شباك المنافسين.

  • Lionel Messi Inter Miami Alianza LimaGetty

    كلمة أخيرة.. ليونيل ميسي والاستعداد لما بعد الاعتزال!

    أخيرًا.. دعونا نُشير إلى أن الدور الذي يلعبه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كـ"مدير رياضي"، في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ هو تمهيد لما يُمكن أن يكون عليه أساسًا، بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

    وتم سؤال ميسي سابقًا، عن خطته بعد الاعتزال؛ وما إذا كان سيدخل عالم التدريب، أو يعمل في المجال الإداري.

    هُنا.. رد الأسطورة الأرجنتينية بأنه لا يجد نفسه مدربًا، بعد اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا؛ حيث أن الأقرب هو أن يعمل في مجال الإدارة الرياضية، مستقبلًا.

    واسم ليو وحده يكفي لنجاحه كمدير رياضي، وإن كان الأمر ليس مضمونًا 100% بالطبع؛ إلا أنه على الورق فهو قادر على إقناع أي لاعب، بالانضمام إلى صفوف فريقه.

    وبالطبع.. جمهور العملاق الإسباني برشلونة يُمني النفس، أن يعود ليونيل ميسي إلى نادي طفولته بعد الاعتزال؛ وأن يكون دخوله عالم الإدارة، من بوابة هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وحاليًا.. يرتبط ميسي بعقدٍ مع إنتر ميامي كـ"لاعب"، حتى 31 ديسمبر 2028؛ وإلى أن يأتي الوقت الذي سيعلق فيه هذا الأسطورة حذائه، يجب أن نستمتع بما يقدّمه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

0