"انتهى الحب وليونيل يواعد امرأة أرجنتينية" .. تسريبات عن خيانة بين ميسي وأنتونيلا

تلك العلاقة تعد واحدة من أشهر "قصص الحب" في عالم الساحرة المستديرة، والتي لا تزال تحافظ على بريقها، على الأقل في العلن أمام الجماهير.

الثنائي بدأ قصة حبه منذ الطفولة، حتى كُللت بزواج في يونيو 2017، خلال حفل ضخم، شهدته مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وأسفرت تلك العلاقة عن ثلاثة أبناء؛ تياجو، ماتيو وسيرو، في طريقهم إلى السير على خطى والدهم في كرة القدم.