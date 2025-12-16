"حتى النمر وقف أثناء وجوده" .. ليونيل ميسي يشارك في إنقاذ الحياة البرية بالهند وزيارته تنتهي بلفتة خاصة

ليونيل ميسي قاد إنتر ميامي مؤخرًا للتتويج بطلًا للدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، ومن بعدها حصل على فترة راحة سلبية.

هذه الفترة قرر ميسي قضاءها في جولة بالهند، لمنح الجماهير فرصة لرؤيته عن قرب وخوض مباراة ودية أمامهم، بينما يرافقه الثنائي دي بول وسواريز.

الجولة شابها بعض الفوضى وأعمال الشغب، في ظل عدم رضا الجمهور عن الدقائق التي خاضها ليو داخل الملعب (20 دقيقة)، بينما احتفل الآلاف في مدرجات استاد سولت ليك، لمتابعة البرغوث.

لكن هذا الشغب لم يؤثر على جولة النجم الأرجنتيني، التي لا تزال مستمرة بشكل طبيعي في الهند.