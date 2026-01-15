(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | ميسي حاول إقناع عائلته بعرض الاتحاد وتشيلسي يستهدف نجم الجزائر في أمم إفريقيا
إيفرتون يتفاوض من أجل ضم النصيري
يستعد نادي إيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع يوسف النصيري مهاجم فنربخشه التركي ومنتخب المغرب، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
فريق المدرب ديفيس مويس بحاجة إلى مهاجم جديد في منتصف الموسم، لذلك قرر دخول السوق للبحث عن خيارات مناسبة، ويعتبر النصيري على رأسها.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن هناك محادثات بدأت بالفعل بين فنربخشه وإيفرتون، حول ضم اللاعب في صفقة إعارة مع خيار الشراء بمبلغ 17 مليون يورو.
ميسي رفض عرضًا ضخمًا من الاتحاد
أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، قيامه بالتفاوض مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل جلبه إلى دوري روشن عندما كان في باريس سان جيرمان.
وقال الحائلي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية:"نعم، هذا صحيح، لقد تواصلت مع ميسي خلال فترته في فرنسا، عرضت عليه مبلغ 1.4 مليار يورو ولكنه رفض".
وأضاف:"ميسي رفض هذا العرض من أجل عائلته، رغم محاولته إقناعهم به في البداية، لكنه لم يوافق بعدها لأنه يرى أسرته أهم من المال".
بايرن يستهدف ديوماندي
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، اقتحام السباق بقوة من أجل التعاقد مع يان ديوماندي لاعب نادي لايبزيج الألماني في أقرب فرصة ممكنة.
اللاعب يعتبر من أفضل الأجنحة في البوندسليجا مؤخرًا، وقدم مستويات مميزة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، قبل خروج بلاده أمام مصر من دور الثمانية.
شبكة "سكاي" الألمانية، قالت إن بايرن ميونخ قرر توجيه أنظاره نحو اللاعب، وسيحاول ضمه بغض النظر عن ما سيحدث بمستقبل سيرج جنابري.
يوفنتوس يريد ضم مينجويزا الآن
كشف روميو أجريستي الصحفى لدى "فوتبول كو"، عن محاولات يوفنتوس من أجل التعاقد مع أوسكار مينجويزا مدافع سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشار إلى أن النادي الإيطالي مصمم على التعاقد مع مدافع برشلونة السابق، بسبب تميزه الكبير في اللعب بمركزي الظهير وقلب الدفاع، وتطوره الهائل منذ رحيله عن النادي الكتالوني.
ومن المقرر أن يحاول يوفنتوس حسم الصفقة في شهر يناير الجاري، لأن الانتظار للصيف قد يهدده بخسارة اللاعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي التي يمكنها ضمه بعروض مالية أعلى.
تشيلسي مهتم بنجم الجزائر
كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، عن تصاعد الاهتمام بالتعاقد مع أنيس حاج موسى لاعب فينورد ومنتخب الجزائر بعد تألقه في كأس الأمم الإفريقية.
جناح فينورد الهولندي كان أحد أبرز العناصر التي تألقت بشكل لافت مع الجزائر قبل خروجها أمام المنتخب النيجيري في دور الثمانية من البطولة.
وقال الموقع إن تشيلسي يعتبر النادي الأكثر اهتمامًا بضم أنيس، ومن المتوقع أن يتقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته قريبًا.
ليفربول يرفض رحيل جوميز
يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لرفض أي محاولة تظهر من أجل التعاقد مع جو جوميز مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
جوميز كان من المقرر أن يغادر الفريق في يناير للبحث عن فرصة اللعب بانتظام، ولكن إصابة كونور برادلي الطويلة، أجبرت النادي على إلغاء هذه الخطة تمامًا.
موقع "فوتبول إنسايدر" قال إن المدرب أرني سلوت طلب من الإدارة الاحتفاظ باللاعب، وسيقوم بمنحه الفرصة لإثبات نفسه فيما تبقى من الموسم الجاري.
