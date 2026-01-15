أخبار الانتقالات | ميسي حاول إقناع عائلته بعرض الاتحاد وتشيلسي يستهدف نجم الجزائر في أمم إفريقيا

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، قيامه بالتفاوض مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل جلبه إلى دوري روشن عندما كان في باريس سان جيرمان.

وقال الحائلي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية:"نعم، هذا صحيح، لقد تواصلت مع ميسي خلال فترته في فرنسا، عرضت عليه مبلغ 1.4 مليار يورو ولكنه رفض".

وأضاف:"ميسي رفض هذا العرض من أجل عائلته، رغم محاولته إقناعهم به في البداية، لكنه لم يوافق بعدها لأنه يرى أسرته أهم من المال".