هدف "أنكرا ميسي" يُعاد وصنع للخصم .. ليونيل يراوغ الجميع في انتصار إنتر ميامي على مونتريال

ميسي يعود لمنافسات الدوري الأمريكي بتألق كبير، بعد الإقصاء من مونديال الأندية

كالعادة .. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، لتحقيق انتصارًا كبيرًا على نظيره مونتريال إمباكت برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ميسي واصل تألقه مع إنتر ميامي في أول ظهور للفريق بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية على يد باريس سان جيرمان، إذ سجل هدفين وصنع هدف واحد، في الانتصار برباعية مقابل هدف.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 32 في المركز السادس من 17 مباراة بترتيب الدوري الأمريكي، فيما يتصدر فريق سينسيناتي برصيد 42 من 21 مباراة.