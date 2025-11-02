عداد الأرقام مستمر والكرة عاندته .. هدف ميسي الصاروخي لم يشفع لإنتر ميامي أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي!

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلة كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، بعد أن نجح في زيادة غلته من المساهمات التهديفية بشكل ملحوظ، لتصل إلى رقم قياسي مذهل بلغ 1291 مساهمة طوال مسيرته الاحترافية الحافلة.
ويضم هذا الرقم الأهداف التي سجلها بنفسه إضافة إلى صناعة الأهداف لزملائه، ما يعكس قدرة ميسي الاستثنائية على التأثير المباشر في نتائج المباريات والفرق التي لعب لها.
وخلال مسيرته الرائعة، سجل ميسي حتى الآن الهدف رقم 892، بينما وصل عدد الأهداف التي صنعها لزملائه في جميع الفرق التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين إلى 399 هدفًا.
هذه الأرقام تجعل من ليو اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ كرة القدم، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر من قبل.
وعلى مستوى الفريق الحالي، يواصل ميسي فرض سيطرته داخل صفوف إنتر ميامي الأمريكي، حيث ساهم بشكل مباشر في 10 أهداف من أصل آخر 13 هدفًا سجلها الفريق في جميع المسابقات، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.
هذا الأمر يؤكد على دوره المحوري كقائد للفريق، ويبرز القيمة الهائلة التي يقدمها داخل الملعب، ليس فقط كلاعب موهوب، بل كمحرك رئيسي لهجمات الفريق ومصدر إلهام لزملائه.