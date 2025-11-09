احذر من "كباري" ميسي .. ليونيل "الغاضب" يصعب المعادلة على الجميع في تأهل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي!

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للتأهل إلى نصف نهائي مرحلة البلاي أوف، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعد تحقيق الفوز على ناشفيل برباعية دون رد، في المباراة الحاسمة.

تأهل إنتر ميامي جاء بعد أن فاز في المباراة الأولى بنتيجة 5-2 على ناشفيل، قبل أن يخسر في المباراة الثانية بهدفين دون رد، ليلجأ الفريقين للمباراة الثالثة على ملعب إنتر ميامي، التي شهدت فوزه برباعية نظيفة، وتأهله لنصف النهائي.

وأصبحت هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي في التأهل إلى دور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع فريق سينسيناتي بالدور المقبل من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي ضد سينسيناتي في مباراة واحدة فقط لتحديد المتأهل للنهائي، وذلك مساء يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، حيث لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

ويبحث ميسي عن التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما كان قد حصل على بطولتين من قبل مع فريقه الحالي، وهما كأس الدوريات ودرع المشجعين.