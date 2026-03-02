Goal.com
مباشر
Lionel Messi Inter Miami GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

هل لازال رونالدو الأفضل يا ترامب؟ .. ميسي "القاتل البارد" ينثر سحره في أورلاندو وتاريخ الديربي لا يُكتب إلا باسمه!

ميسي كسر قاعدة جديدة في أراضي أمريكا..

"في أورلاندو لا يفوز إنتر ميامي"، مقولة ظلت راسخة على أرض الواقع، فكان لابد من قدوم الفارس الأرجنتيني، من أجل كسر تلك القاعدة للأبد.

ليونيل ميسي، الذي كان في أوج تألقه، يقود إنتر ميامي للانتصار على أورلاندو سيتي، من قلب ميدانه، بنتيجة (4-2)، ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الأمريكي MLS، لعام 2026.

"القاتل البارد"، كما لُقب خلال المباراة، كان قائد ثورة هيرونز في الشوط الثاني من ديربي فلوريدا، بعدما تقدم أورلاندو بثنائية في أولى "45" دقيقة، ليرد ميسي بهدفين ولا أروع، في الدقيقتين 57 و90، فيما سبقه ماتيو سيلفيتي بتقليص الفارق، ثم إطلاق تيلاسكو سيجوفيا لرصاصة الرحمة، في الدقيقتين 49 و85.

وبعد خسارته في الجولة الأولى، بثلاثية لوس أنجلوس إف سي، كان حتمًا على ليونيل ميسي ورفاقه أن يحفظوا ماء وجه إنتر ميامي، بعدما كتبوا التاريخ في الموسم الماضي "2025"، بالفوز بلقب MLS، للمرة الأولى في تاريخ ناديهم.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Orlando City MLSGetty

    ليونيل ميسي لا يزال يروي القصة

    لا يسجل الأهداف فقط، بل يقدم لوحة فنية، هكذا كان ليونيل ميسي، الذي لا يزال يروي قصته الخالدة في الملاعب، بمواصلة تسجيل الأهداف للعام الـ22 على التوالي.

    ميسي قاد إنتر ميامي للريمونتادا، بطريقة أكثر من رائعة، حيث مثّل هدفه الأول كيفية فكه بسهولة لحصار "7" لاعبين عند منطقة الجزاء، بتبادل الكرات مع زملائه، ثم تمريرة سيجوفيا وإنهاء "لا بولجا" للكرة في الشباك.

    أضف إلى ذلك، هدفه الثاني، الذي أبى أن يأتي بطريقة عادية، بل سجله بشكل مذهل من ركلة حرة مباشرة، ليصبح رسميًا، رابع أكثر مسجلي الأهداف من الركلات الحرة في التاريخ..

    * مارسيلينيو كاريوكا: 78 هدفًا.

    * روبرتو ديناميتا: 75 هدفًا.

    * جونينو: 72 هدفًا.

    * ليونيل ميسي: 70 هدفًا.

    ولعل هذا مؤشر على أن تحقيق ميسي لهذا الرقم لن يكون صعب المنال، بل رقم جديد يحتاج فقط للانتظار، طالما أن الساحر الأرجنتيني لا يزال يداعب الكرة.

    • إعلان
  • Oscar Pareja Lionel Messi Orlando City Inter MiamiGetty/GOAL

    القاتل البارد .. ميسي لم يعد ذلك الوديع

    لطالما كنا نشاهد لأعوام، ذلك الأسطورة الأرجنتينية في شخصية "الوديع"، الذي لا تنبع منه المشاكل كثيرًا، حتى صار مغايرًا في السنوات الأخيرة.

    من ينسى - مثالًا - ليلة الفوز الملحمي للأرجنتين على هولندا، في ربع نهائي كأس العالم 2022، وما تبعه من استفزاز ميسي للمدير الفني لويس فان خال، ودخوله معه في مشادة كلامية، فضلًا عن تعامله مع فوتر فيجورست، الذي كان ينتظره عند المقابلة الإعلامية، ليوجه ليونيل أنظاره إليه، ويقول له "إلى من تنظر هكذا؟ ابتعد أيها الأحمق".

    ميسي أيضًا انطلى عليه ذلك الجانب الوحشي في قلب المنافسة، فصرنا نشاهده يسخر من أورلاندو، بعدما نظر إلى دكة البدلاء، وأشار للمدرب أوسكار باريجا، بأنه على استعداد للتوقيع على الأوتوجراف، حتى أن نجم المنتخب الأمريكي السابق، أليكسي لالاس، وصفه في تلك اللقطة بـ"القاتل البارد".

    وما قبل هدفه الرائع من ركلة جزاء، كان قصة أيضًا لانفعال ليونيل ميسي، الذي ما إن تعرض للإعاقة من قِبل كولين جوسكي، حيث أشار بيده فورًا للحكم بأن يشهر البطاقة في وجهه، وهو ما حدث بعد ذلك، حيث تم طرد اللاعب للإنذار الثاني.

    وكان ما صنعه ميسي أبلغ رد على أي محاولة لاتهامه بالتهرب من خوض الديربي على أرض المنافس، خاصة وأنه الظهور الأول للنجم الأرجنتيني في أورلاندو، بعدما غاب عن ثلاث مباريات سابقة بسبب الإصابة.

  • Messi RonaldoGoal Ar Only GFX

    صراع الـGOAT: ميسي يبرهن لرونالدو على استمرار السباق

    إذا ما كان أمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، 35 هدفًا من أجل تحقيق حلم الألف هدف، فإن ليونيل ميسي، حامل لقب كأس العالم 2022، بات على بعد هدفين فقط من بلوغ الـ900 هدف في مسيرته الكروية.

    المسافة لا تزال بعيدة بين الثنائي، خاصة وأن رونالدو لا يزال يواصل زحفه من أجل تحقيق ذلك الإنجاز، إلا أن ذلك لا يمنع ميسي من التفوق عليه، إذا ما جاء الحديث حول الأكثر مساهمة تهديفيًا في تاريخ اللعبة، بعدما وصل إلى 1305 مساهمة، ما بين تسجيل 898 هدف وصناعة 407 مريرة حاسمة.

    إذا نظرنا فقط إلى تلك المواجهة، سنجد ليونيل ميسي "حرفيًا" قد ترك بصمته في كل مكان من منطقة أورلاندو، عودة إلى وسط الميدان، والتواجد على الطرفين الأيمن والأيسر، والانطلاق في العمق، فضلًا عن مهارته الكبيرة في اختراق الحواجز بسهولة، وهذا ما كشف عنه الهدف الأول، بهدف وجد طريقه بين غابة لاعبي أورلاندو، ليستقر في الشباك، وكأنه رسالة جديدة لم يكف ميسي عن كتابتها، بأنه لا شيء يقف في طريقه إذا ما أراد زيارة الشباك.

    ميسي، بخلاف الهدفين، ووصول نسبة الأهداف المتوقعة (xG) إلى 1.36، فإنه قدم الكثير من الهدايا لزملائه، بين "3" تمريرات مفتاحية، وعرضيتين ناجحتين من أصل أربع، و5 كرات طويلة من ست، فضلًا عن خطورته الهجومية التي شاهدها في 8 تسديدات، منها 4 على المرمى و3 كرات تم قطعها من الدفاع.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    رسالة تحرج ترامب قبل زيارة البيت الأبيض

    في فبراير الماضي، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى كريستيانو رونالدو، والذي قال له "أنت الأفضل على الإطلاق، ونحن بحاجة إليك في الولايات المتحدة".

    ومع تداول أنباء حول زيارة قريبة من فريق إنتر ميامي، بطل الدوري الأمريكي، إلى البيت الأبيض، لزيارة الرئيس ترامب، فإن ليونيل ميسي صنع أمام أورلاندو، ما يكفي لردّه على ترامب، إذا ما جاء الحديث بشأن الأفضل على الإطلاق، وما إذا كان ترامب يقصد الأمر من المنظور الكروي أم كشخصية عامة.

    وخرج ميسي بجائزة رجل المباراة، مؤكدًا للجميع أن "لا بولجا" لا يزال قادم بقوة، من أجل الاستعداد لمونديال 2026، وأن التعثر أمام لوس أنجلوس مجرد صفحة وانطوت.

الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
الدوري الأمريكي
دي سي يونايتد crest
دي سي يونايتد
دي سي يونايتد
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0