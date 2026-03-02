"في أورلاندو لا يفوز إنتر ميامي"، مقولة ظلت راسخة على أرض الواقع، فكان لابد من قدوم الفارس الأرجنتيني، من أجل كسر تلك القاعدة للأبد.

ليونيل ميسي، الذي كان في أوج تألقه، يقود إنتر ميامي للانتصار على أورلاندو سيتي، من قلب ميدانه، بنتيجة (4-2)، ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الأمريكي MLS، لعام 2026.

"القاتل البارد"، كما لُقب خلال المباراة، كان قائد ثورة هيرونز في الشوط الثاني من ديربي فلوريدا، بعدما تقدم أورلاندو بثنائية في أولى "45" دقيقة، ليرد ميسي بهدفين ولا أروع، في الدقيقتين 57 و90، فيما سبقه ماتيو سيلفيتي بتقليص الفارق، ثم إطلاق تيلاسكو سيجوفيا لرصاصة الرحمة، في الدقيقتين 49 و85.

وبعد خسارته في الجولة الأولى، بثلاثية لوس أنجلوس إف سي، كان حتمًا على ليونيل ميسي ورفاقه أن يحفظوا ماء وجه إنتر ميامي، بعدما كتبوا التاريخ في الموسم الماضي "2025"، بالفوز بلقب MLS، للمرة الأولى في تاريخ ناديهم.