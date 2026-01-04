رسمت وشومًا له على مناطق حساسة .. زوجة ميسي تمنع عارضة أزياء برازيلية من مطاردته، والأخيرة تلجأ إلى كأس العالم!

سبق أن تحدثت روكوزو عن علاقتها بميسي وحياتهما الأسرية، وهي أمور تحرص على حمايتها بشكل واضح.

قالت لمجلة Grazia: "نحن نحب روتيننا. إنه مهم جدًا لعائلتنا، لهيكلها. نستيقظ مبكرًا جدًا، نأخذ الأطفال إلى المدرسة، ثم أحاول أن أتدرب خمس مرات على الأقل في الأسبوع. بعد ذلك أحاول أن أقوم بالاجتماعات أو المهام أو جلسات التصوير في الفترة التي يكون فيها الأطفال في المدرسة. ثم أذهب لأخذ الأطفال وأصطحبهم إلى جميع أنشطة كرة القدم أو الأنشطة بعد المدرسة. بعد ذلك نتناول العشاء ونذهب إلى الفراش. نحن مثل أي عائلة عادية".

وأضافت: "لست أنا فقط. أشعر حقًا أن عائلتي هي أولويتي وأنا دائمًا أدعم زوجي وعائلتي، قبل أي شيء آخر، لكنني أشعر أنه يدعمني أيضًا وأننا فريق رائع حقًا. وهذا ما نريد أن نبنيه كعائلة. بيننا جميعًا، لدينا هيكل عائلي. لذا، لست أنا فقط، بل الجميع هناك."

"أشعر بالامتنان والسعادة حقًا، ولكن في الوقت نفسه، أحاول إيجاد التوازن بين حياتي المهنية والشخصية لأنه من الصعب أحيانًا معرفة كيفية التعامل مع الكثير من جلسات التصوير (التصوير الفوتوغرافي) والاجتماعات وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه التواجد مع الأطفال. ولكن في النهاية، أشعر أنني أعمل بجد، وأنا سعيدة حقًا وفخورة بذلك."

وأضافت، عن تكيفهم مع الحياة الأمريكية: "نحن قادمون من باريس، حيث كان الطقس باردًا ورماديًا للغاية. بالنسبة لي، كان المجيء إلى هنا تجربة رائعة.

"إنهم [الأطفال] يفاجئوننا دائمًا بطريقة إيجابية للغاية. حتى عندما انتقلنا إلى باريس، أو إلى هنا، كانوا دائمًا سهلين التكيف. ونشعر دائمًا بالفخر الشديد من حيث أنهم يجعلون حياتنا سهلة للغاية."