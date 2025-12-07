"الجزائر تُغذي فرنسا ودولًا أخرى" .. تصريح استفزازي من سكالوني للديوك قبل كأس العالم 2026!

في اليوم التالي للقرعة، علق ليونيل سكالوني على وجود الجزائر في مجموعته قائلاً: "الجزائر فريق جيد يضم لاعبين رائعين. لديها مخزون كبير من المواهب التي تغذي فرنسا ودولاً أخرى". " بالنسبة للعديد من وسائل الإعلام، تمثل هذه العبارة علامة فارقة جديدة في العلاقة المتوترة بين الأرجنتين وفريق "البلوز" منذ عام 2022. ليونيل سكالوني، الذي كان بالفعل محور التحليلات بعد نهائي لوسيل، يجد نفسه مرة أخرى تحت المجهر في كل كلمة يقولها.

وسرعان ما أشارت عدة صحف فرنسية إلى غموض هذه التصريحات. وخلصت قناة RMC إلى أن "سكالوني تحدث عن قوة المنتخب الجزائري، مربطاً بين اللاعبين الجزائريين و... فرنسا، العدو اللدود للأرجنتينيين منذ عام 2022. ولم يحدد المدرب الأرجنتيني ما إذا كان يتحدث عن اللاعبين من أصل جزائري الذين يلعبون في المنتخب الفرنسي - مثل ريان شيرقي على سبيل المثال، الذي تنحدر والدته من أصل جزائري - أو في الدوري الفرنسي، في الدرجة الأولى". وهو تفسير يضع ليونيل سكالوني مرة أخرى في قلب التوترات الرمزية .