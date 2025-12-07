لم تكشف قرعة كأس العالم 2026 عن المباريات الأولى المتوقعة فحسب، بل أعاد إحياء المنافسة المحتدمة بين الأرجنتين وفرنسا. ففي ختام الحفل، أثارت جملة قالها ليونيل سكالوني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وقسمت المراقبين. وراء تعليق يبدو محايدًا على الجزائر، رأى البعض فيه رسالة مبطنة موجهة إلى المنتخب الفرنسي. هل كان ذلك مجرد تحليل أم تلميحًا محسوبًا في سياق نهائي 2022؟ أصبح هذا السؤال الآن موضوعًا لجميع المحادثات.
"الجزائر تُغذي فرنسا ودولًا أخرى" .. تصريح استفزازي من سكالوني للديوك قبل كأس العالم 2026!
- AFP
ليونيل سكالوني يثير جدلاً قديماً بين فرنسا والجزائر
في اليوم التالي للقرعة، علق ليونيل سكالوني على وجود الجزائر في مجموعته قائلاً: "الجزائر فريق جيد يضم لاعبين رائعين. لديها مخزون كبير من المواهب التي تغذي فرنسا ودولاً أخرى". " بالنسبة للعديد من وسائل الإعلام، تمثل هذه العبارة علامة فارقة جديدة في العلاقة المتوترة بين الأرجنتين وفريق "البلوز" منذ عام 2022. ليونيل سكالوني، الذي كان بالفعل محور التحليلات بعد نهائي لوسيل، يجد نفسه مرة أخرى تحت المجهر في كل كلمة يقولها.
وسرعان ما أشارت عدة صحف فرنسية إلى غموض هذه التصريحات. وخلصت قناة RMC إلى أن "سكالوني تحدث عن قوة المنتخب الجزائري، مربطاً بين اللاعبين الجزائريين و... فرنسا، العدو اللدود للأرجنتينيين منذ عام 2022. ولم يحدد المدرب الأرجنتيني ما إذا كان يتحدث عن اللاعبين من أصل جزائري الذين يلعبون في المنتخب الفرنسي - مثل ريان شيرقي على سبيل المثال، الذي تنحدر والدته من أصل جزائري - أو في الدوري الفرنسي، في الدرجة الأولى". وهو تفسير يضع ليونيل سكالوني مرة أخرى في قلب التوترات الرمزية .
- AFP
ليونيل سكالوني يشعل حماس فرنسا والجزائر
من ناحية الصحافة الإقليمية، كان النبرة متسمة بنفس القدر من التساؤل. فقد وصفت صحيفة La Dépêche هذا التصريح بـ" التصريح المثير للدهشة"، متسائلة عما إذا كان "سكالوني قد أراد توجيه ضربة صغيرة إلى المنتخب الفرنسي، المنافس منذ المباراة النهائية الملحمية لعام 2022 التي خسرها المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح؟ يُنظر إلى ليونيل سكالوني، الذي غالباً ما يتسم أسلوبه في التواصل بالاعتدال، على أنه مدرب قادر على الإيحاء بأكثر مما يقول.
من جانبه، يرى موقع DZ Foot أن هذا التصريح يسلط الضوء على المستوى المتزايد لكرة القدم الجزائرية، معتبراً أن هذا التصريح يعكس "الاعتراف الدولي الذي تحظى به كرة القدم الجزائرية اليوم، لا سيما بفضل مواهبها التي تدربت في أوروبا وفي البلاد". وهي قراءة بديلة تعيد وضع ليونيل سكالوني ليس في سياق التنافس الفرنسي-الأرجنتيني، بل في سياق تحليل كروي أوسع.
- AFP
ليونيل سكالوني يحيي العداء بين المنتخب الفرنسي والأرجنتيني
عبر المحيط الأطلسي، اتخذت العبارة بعدًا كوميديًا تقريبًا. فقد أكد الصحفي الأرجنتيني أجوستين موزو أنه يرى فيها انتقادًا خفيًا، وهو تصرف شائع حسب قوله لدى ليونيل سكالوني. على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت العبارة بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور العديد من التعليقات والتحريفات. ومن بينها: "صحيح سياسياً" أو "بنزيما وزيدان وضعا فرنسا على خريطة العالم". وتُظهر هذه ردود الفعل أن ليونيل سكالوني لا يزال شخصية رئيسية في الدراما الكروية المعاصرة.
ذهب بعض مستخدمي الإنترنت الأرجنتينيين إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن "سكالوني سيعيد إحياء هذه العداوة مع فرنسا"، دليلًا على أن نهائي 2022 لا يزال النقطة المرجعية المركزية لهذه المنافسة. بالنسبة إلى ليونيل سكالوني، الذي أصبحت كل جملة يقولها تلقى صدىً واسعًا، فإن أدنى إشارة تصبح عنصرًا في السرد.