ظهر تناقض غريب في مسيرة النجم الألماني الصاعد كارل. بعد أقل من أسبوعين من اضطرار المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا إلى الاعتذار عن تلميحه علنًا بانتقاله المستقبلي إلى ريال مدريد، ظهر مقطع فيديو جديد ألقى بظلال من الشك على ولائه المفترض للريال.

يلقي الفيديو، الذي تم تصويره في غرفة ملابس بايرن ميونيخ، الضوء على ملابس كارل، ويكشف عن زوج من واقيات الساقين المخصصة التي تحمل صورة بارزة لميسي إلى جانب شعار ملهم يقول "تعلم من الأفضل".

بالنسبة للاعب أطلق عليه الإعلام لقب "ميسي الألماني"، فإن الإعجاب ببطل كأس العالم الأرجنتيني ليس جريمة. ومع ذلك، فإن ظهوره بوجه أعظم لاعب في تاريخ برشلونة بينما يغازل في الوقت نفسه غريمه اللدود ريال مدريد قد ترك المشجعين في حيرة من أمرهم.

ويأتي ذلك لأنه في عالم كرة القدم الإسبانية، فإن عشق ميسي مع الحلم باللعب في سانتياجو برنابيو يعد خطيئة كبرى، مما يضيف مزيدًا من الارتباك إلى القصة المحيطة بأحد أكثر اللاعبين الواعدين في أوروبا.

على الرغم من الارتباك الذي تسبب فيه، من الواضح أن واقيات الساقين تعمل بشكل رائع، حيث سجل المراهق المثير ضربة مذهلة في فوز بايرن ميونيخ على كولن 3-1 يوم أمس، الأربعاء بالدوري الألماني.