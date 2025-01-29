"حاولوا اقتحام الملعب!" .. الشرطة الفرنسية تشن حملة اعتقالات في ليلة الأبطال المجنونة

أوروبا تتحدث "كرة القدم" الليلة..

ليلة "مجنونة" يعيشها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، اليوم الأربعاء؛ وذلك بإقامة 18 مباراة - في نفس التوقيت -، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتلعب مباريات الجولة الثامنة "الأخيرة" من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء؛ لتحديد الأندية المتأهلة إلى دور ثمن النهائي "مباشرة"، وتلك التي ستلعب "الملحق".

ويتأهل أصحاب المراكز الثماني الأولى إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "مباشرة"؛ بينما تخوض الأندية التي تحتل الترتيب من التاسع وحتى الـ24 "ملحقًا"، يصعد 8 منهم فقط ليكملوا دور الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل ليلة الأربعاء المجنونة.. ناديان فقط ضمنا التأهل "المباشر" إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وهما ليفربول والعملاق الكتالوني برشلونة.