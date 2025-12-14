4 طرود ومشاجرة بين ليل وأوكسير .. بن طالب يحرج مدرب الجزائر ورسالة خفية إلى "المنحوس" جيرو!

لم تكن مجرد مباراة، بل "وجبة كروية دسمة"، تشاهد فيها كل شيء؛ غزارة تهديفية، بطاقات صفراء وحمراء، ركلة جزاء، هدف ذاتي، مشاجرة داخل الميدان، هكذا كان الوصف الأمثل لمواجهة أوكسير وليل.

وانتزع ليل فوزًا ماراثونيًا على أوكسير بنتيجة (4-3)، في مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي "موسم 2025-2026"، والتي كانت شاهدة على "4" بطاقات حمراء.

وجاءت رباعية ليل عن طريق هكون هارالدسون، نبيل بن طالب، سوريبا دياون، بنيامين أندري، في الدقائق 9 و77 و80 و86، بينما جاءت ثنائية أوكسير عن طريق تشانسيل مبيمبا "بالخطأ" ولاسين سينايوكو (هدفين) في الدقائق 66 و57 و83.

وحقق ليل الانتصار العاشر في "ليج 1"، والرابع على التوالي، ليحلّ ثالثًا في ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 12 نقطة، في المركز السادس عشر.