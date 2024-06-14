يورو 2024 | "في ليلة الأرقام القياسية أمام اسكتلندا" .. ناجلسمان يفضح تشافي وثنائية ذهبية تؤمن مستقبل ألمانيا

ألمانيا تكتسح اسكتلندا في افتتاح "يورو 2024"..

"من حفل الافتتاح إلى إطلاق صافرة النهاية".. عاش الألمان ليلة سعيدة للغاية أمام منتخب اسكتلندا الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ألمانيا تستضيف بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو"، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا؛ حيث يتواجد المانشافت في المجموعة الأولى، بجانب اسكتلندا وسويسرا والمجر.

وفي المباراة الافتتاحية.. فاز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على اسكتلندا (5-1)؛ ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى مؤقتًا، في انتظار معرفة نتيجة مواجهة سويسرا والمجر.

خماسية الألمان؛ جاءت عن طريق فلوريان فريتس، جمال موسيالا، كاي هافيرتز، نيكلاس فولكروغ وإيمري تشان، بينما أحرز مدافع المانشافت روديجر، هدف اسكتلندا الوحيد، بالخطأ في مرماه.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ألمانيا الكبير على اسكتلندا، في افتتاح "يورو 2024"..