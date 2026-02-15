ليفربول يواجه صراعًا كبيرًا للاحتفاظ بدومينيك سوبوسلاي بعد أن كشف مدرب منتخب المجر عن "حلم لاعب الوسط باللعب لريال مدريد"

وفقًا لصحيفة ماركا، تم إخطار ريال مدريد بتصريحات روسسي، الذي ادعى أن قائد منتخب المجر، زوبوسلاي، يحلم باللعب مع الفريق الملكي.

ونقلت الصحيفة عن روسي قوله: "[زوبوسلاي] كان لديه حلم واحد دائمًا: اللعب لريال مدريد. نظرًا للعلاقة الوثيقة والمباشرة التي تربطني بدومينيك زوبوسلاي منذ أن بدأ لعب كرة القدم وهو طفل، كان ريال مدريد دائمًا حلمه.

لا أعرف ما إذا كان سيتمكن من اتخاذ هذه الخطوة، لأن القرار يعود إليه وإلى ناديه.

"لا أستبعد على الإطلاق إمكانية بقائه في ليفربول وتجديد عقده هناك، خاصة أنه يحظى بتقدير كبير داخل النادي. إنه لاعب مهم جدًا لليفربول، وليفربول هو أحد أكبر الأندية في العالم".