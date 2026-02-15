Getty Images Sport
ترجمه
ليفربول يواجه صراعًا كبيرًا للاحتفاظ بدومينيك سوبوسلاي بعد أن كشف مدرب منتخب المجر عن "حلم لاعب الوسط باللعب لريال مدريد"
سوبوسلاي يصبح موضوعًا ساخنًا في مدريد
وفقًا لصحيفة ماركا، تم إخطار ريال مدريد بتصريحات روسسي، الذي ادعى أن قائد منتخب المجر، زوبوسلاي، يحلم باللعب مع الفريق الملكي.
ونقلت الصحيفة عن روسي قوله: "[زوبوسلاي] كان لديه حلم واحد دائمًا: اللعب لريال مدريد. نظرًا للعلاقة الوثيقة والمباشرة التي تربطني بدومينيك زوبوسلاي منذ أن بدأ لعب كرة القدم وهو طفل، كان ريال مدريد دائمًا حلمه.
لا أعرف ما إذا كان سيتمكن من اتخاذ هذه الخطوة، لأن القرار يعود إليه وإلى ناديه.
"لا أستبعد على الإطلاق إمكانية بقائه في ليفربول وتجديد عقده هناك، خاصة أنه يحظى بتقدير كبير داخل النادي. إنه لاعب مهم جدًا لليفربول، وليفربول هو أحد أكبر الأندية في العالم".
- AFP
نجم ريال مدريد في خلاف مع زوبوسلاي
إذا انتقل زوبوسلاي إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، فقد يضطر إلى إنهاء خلافه مع أردا جولر. فقد اشتبك الاثنان أثناء مشاركتهما مع منتخبيهما في مارس 2025، حيث فازت تركيا بقيادة جولر على المجر بقيادة زوبوسلاي بنتيجة 3-0.
تصاعدت التوترات بين الاثنين عندما أشار جولر إلى زوبوسلاي، الذي رد بكتابة تعليق "1088" على منشور لاعب ريال مدريد على إنستغرام، في إشارة إلى الدقائق القليلة التي لعبها مع الفريق الأبيض حتى ذلك الوقت في موسم 2024-25.
بعد أيام، بعد أن نشر زوبوسلاي صورة على إنستغرام احتفالاً بزفافه من شريكته بوركا بوزسيك، غمرت تعليقاته جماهير تركية نشرت صور متحركة وصور لغولر.
هل سيبقى زوبوسلاي في ليفربول؟ آخر المستجدات بشأن مفاوضات العقد
ليس هناك ما يضمن أن ليفربول سيبيع زوبوسلاي، خاصة مع استمرار مفاوضات العقد. ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي كان نقطة مضيئة نادرة في موسم صعب للريدز، ادعى أن مستقبله ليس بين يديه.
وفي حديثه مؤخرًا عن المفاوضات حول عقد جديد، قال زوبوسلاي: "بصراحة، لا شيء حتى الآن. لا شيء، من الآن فصاعدًا... الأمر ليس بيدي. هكذا تسير الأمور. لا يوجد تقدم، ولكن إذا جاء العرض المناسب، فسنرى.
"لنرى ما سيحدث، آمل أن يكون الجميع سعداء في النهاية. بالطبع [أريد البقاء]. أحب المدينة، أحب النادي، أحب اللعب مع هؤلاء اللاعبين، أحب أنفيلد، أحب المشجعين، لنرى ما يخبئه المستقبل. الأمر ليس بيدي. أود [البقاء]. سنرى".
- AFP
عودة سزوبوسلاي إلى التهديف بعد البطاقة الحمراء
غاب زوبوسلاي عن فوز ليفربول 1-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء بعد أن تلقى إيقافًا لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في نهاية مباراة الأحد الماضي التي خسرها فريقه 2-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي. عاد إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد برايتون وسجل هدفًا، كما سجل كورتيس جونز ومحمد صلاح هدفين في الفوز 3-0.
إعلان