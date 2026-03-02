ليفربول يراقب نجم البوندسليجا الصاعد تحسبًا لفشل عرض مايكل أوليس، بينما يواصل الريدز البحث عن خليفة محمد صلاح

تتزامن وصول المواهب المحتملة من الدوري الألماني مع فترة من عدم اليقين بشأن العديد من أعضاء الفريق الحاليين. إلى جانب التساؤلات المحيطة بمستقبل صلاح على المدى الطويل، من المتوقع أيضًا أن يغادر فيديريكو كييزا بعد فترة انتقالات يناير المليئة بالتكهنات. وهذا من شأنه أن يترك فراغًا كبيرًا في المراكز الجانبية، وهو ما يفسر سبب نشاط النادي في البحث عن لاعبين مثل أوليس وديوماندي قبل حتى فتح فترة الانتقالات الصيفية.

كان صلاح مرتبطًا بشدة بمغادرة أنفيلد في يناير بعد تصريحاته النارية عقب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز في ديسمبر، حيث ادعى أنه "تخلى عنه" النادي.

وقال صلاح في ذلك الوقت: "لا أصدق أنني أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. هذه هي المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، وأعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، خاصة في الموسم الماضي. والآن أجلس على مقاعد البدلاء دون أن أعرف السبب. أشعر أن النادي قد تخلى عني. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن يلقي باللوم عليّ بالكامل".

اعتذر صلاح لاحقًا لزملائه عن انفجار غضبه. لم يتحقق رحيله المحتمل في يناير، حيث سافر المهاجم مع منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية. تم إقصاء الفراعنة في الدور نصف النهائي على يد السنغال، التي فازت باللقب في النهاية.