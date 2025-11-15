صلاح يُورط ليفربول وأحدهم سيفقد 7 لاعبين .. القائمة الكاملة للأندية المتضررة من كأس إفريقيا في الدوري الإنجليزي

تعود كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر ويناير المقبلين، حيث ستتنافس أفضل الفرق في القارة في المغرب بهدف انتزاع لقب كوت ديفوار بعد فوزها المفاجئ في بداية عام 2024.

لا تزال البطولة تتمتع بالهيبة والدراما والجودة التي تحظى بها بطولة أمم أوروبا وكأس أمريكا، ولكن الجانب السلبي بالنسبة للأندية الأوروبية هو أنها بطولة أخرى تقع في منتصف موسمها، مما يعني أن معظم الفرق ستفقد لاعبيها لمدة تصل إلى شهر.

إن نمو الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح مسابقة عالمية حقيقية يعني أن جميع الفرق باستثناء ثلاثة - أرسنال وتشيلسي وليدز يونايتد - ستتأثر، على الرغم من أن بعضها سيشعر بالتأثير أكثر من البعض الآخر.

قمنا في GOAL بتصنيف الأندية الـ 17 المتبقية بناءً على احتمالات نجاحها في الموسم الذي سيتضرر بشكل أكبر بسبب مغادرة اللاعبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. دعونا نبدأ...