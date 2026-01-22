Arne Slot Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

"لم أقل أنني نظمت أي شيء" .. فان دايك يكشف حقيقة استبعاده سلوت من "الاجتماع السري" للاعبي ليفربول

انتصار ثمين للريدز في دوري أبطال أوروبا بعد سلسلة من المعاناة المحلية

انتقد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك "المعلومات الخاطئة" المتعلقة باجتماع مزعوم للاعبين فقط دعا إليه الهولندي بعد التعادل المخيب للآمال مع بيرنلي المهدد بالهبوط. 

ويقال إن مدرب الريدز أرني سلوت لم يشارك في تلك المناقشات، وسط تساؤلات حول مستقبله وإمكانية رحيله بسبب سوء النتائج، لكن فان دايك يؤكد أنه لم ينظم أي اجتماعات.

    بصفته قائد فريق أنفيلد، يتحمل فان دايك مسؤولية توحيد صفوف الفريق في أوقات الشدة. وقد واجه الفريق عدة مرات هذا الموسم حالات فشل على مستوى النتائج.

    لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها بالنسبة لليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فاز باللقب المحلي بأسلوب مهيمن في الموسم الماضي. الفريق يكافح من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن أضر به التعادل 1-1 على أرضه أمام بيرنلي.

    عاد فريق سلوت إلى طريق الانتصارات في المسابقات الأوروبية يوم الأربعاء، بعدما تغلب بسهولة على عملاق الدوري الفرنسي مارسيليا 3-0 في ملعب فيلودروم. 

    وبفضل أهداف دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو، إلى جانب هدف عكسي من أصحاب الأرض، أصبح ليفربول في وضع ممتاز يؤهله للتأهل تلقائياً إلى دور الـ16، دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26 Champions LeagueGetty

    فان دايك وسلوت يردان على تقارير "الاجتماع السري"

    بعد تلك المباراة في جنوب فرنسا، قال فان دايك لشبكة TNT Sports عندما سُئل عن الاجتماع الذي نظمه على ما يبدو دون الاستعانة بسلوت وطاقمه: "من الواضح أنه كان سيكون هناك اجتماع بعد مباراة بيرنلي، لكنني لم أقل إنني من قام بتنظيمه. لا أعرف من أين جاءت هذه المعلومات الخاطئة".

    كما أعرب سلوت عن حيرته بشأن مصدر هذه التقارير، حيث قال المدرب الهولندي: "لست على علم بأن فيرجيل دعا إلى [اجتماع الفريق]، فقد عقدنا اجتماعًا بعد المباراة بقيادتي. أعلم أن اللاعبين اجتمعوا مرة واحدة هذا الموسم، قبل أشهر. كان اجتماع ما بعد مباراة بيرنلي إيجابياً، وناقشنا فيه الجوانب التي يمكننا تحسينها قليلاً لضمان تفادي تكرار مثل هذه النتائج".

    فان دايك، الذي عقد اجتماعًا في أكتوبر الماضي بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد تركت ليفربول بتسع هزائم في 12 مباراة، وكان منزعجًا بعد تعادله مع بيرنلي في ميرسيسايد، حيث هتف مشجعو الفريق المضيف بالاستهجان.

    وقال للصحفيين بعد المباراة: "أشعر بالإحباط لأننا بدأنا نلعب بشكل سيئ بعد 60 دقيقة، وهذه ليست المرة الأولى.

    "لقد تم الحديث عن هذا الأمر بالفعل، لكن يبدو أننا يجب أن نتناوله مرة أخرى، وسيكون يوم الاثنين مهمًا لهذا الغرض، لأن مباراة الأربعاء ستكون صعبة للغاية هناك، ليس فقط بسبب الأجواء، ولكن لأننا سنواجه فريق [روبرتو] دي زيربي الذي يجعل الأمور صعبة للغاية. لا يتعلق الأمر بمعالجتي للمشكلة، بل بكيفية حلها لأننا جميعًا نريد الفوز بالمباريات وكان لدينا الكثير من الفرص للفوز [ضد بيرنلي]".

    أبدى فان ديك رسالة مماثلة بعد الفوز المقنع على مرسيليا الذي حقق نظافة شباك مرحب بها، حيث طلب من اللاعبين الحفاظ على تكرار هذه الروح في الموقعة القادمة في الدوري الإنجليزي.

    وقال: "نواصل القول بعد الفوز أو النتيجة الجيدة، إننا نركز بشكل كامل على التعافي في الوقت الحالي، ثم سنذهب إلى بورنموث، وهو فريق يصعب هزيمته. فريق يلعب كرة قدم جيدة للغاية ولديه مدرب جيد للغاية. علينا أن نكون أكثر من مستعدين".

  • liverpool(C)Getty Images

    مباريات ليفربول 2025-26: التالي في سباق الريدز نحو المراكز الأربعة الأولى

    سيعود ليفربول إلى الملاعب يوم السبت عندما يزور ملعب فيتاليتي. أصبح الفوز على بورنموث أمراً ضرورياً، حيث بدأت الفرق الأربعة المتصدرة تتجمع خلف الريدز في جدول الدوري الإنجليزي الممتلئ.

    لا يزال فريق سلوت في المركز الرابع، لكن منافسه القديم مانشستر يونايتد يتخلف عنه بنقطة واحدة فقط، بينما يتخلف تشيلسي بنقطتين. لا يفصل بين حامل اللقب وفولهام الذي يحتل المركز الحادي عشر سوى خمس نقاط، مما يشير إلى أن الموسم 2025-26 سيشهد صراعًا مثيرًا حتى النهاية.

