"لم أقل أنني نظمت أي شيء" .. فان دايك يكشف حقيقة استبعاده سلوت من "الاجتماع السري" للاعبي ليفربول

فان دايك، الذي عقد اجتماعًا في أكتوبر الماضي بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد تركت ليفربول بتسع هزائم في 12 مباراة، وكان منزعجًا بعد تعادله مع بيرنلي في ميرسيسايد، حيث هتف مشجعو الفريق المضيف بالاستهجان.
وقال للصحفيين بعد المباراة: "أشعر بالإحباط لأننا بدأنا نلعب بشكل سيئ بعد 60 دقيقة، وهذه ليست المرة الأولى.
"لقد تم الحديث عن هذا الأمر بالفعل، لكن يبدو أننا يجب أن نتناوله مرة أخرى، وسيكون يوم الاثنين مهمًا لهذا الغرض، لأن مباراة الأربعاء ستكون صعبة للغاية هناك، ليس فقط بسبب الأجواء، ولكن لأننا سنواجه فريق [روبرتو] دي زيربي الذي يجعل الأمور صعبة للغاية. لا يتعلق الأمر بمعالجتي للمشكلة، بل بكيفية حلها لأننا جميعًا نريد الفوز بالمباريات وكان لدينا الكثير من الفرص للفوز [ضد بيرنلي]".
أبدى فان ديك رسالة مماثلة بعد الفوز المقنع على مرسيليا الذي حقق نظافة شباك مرحب بها، حيث طلب من اللاعبين الحفاظ على تكرار هذه الروح في الموقعة القادمة في الدوري الإنجليزي.
وقال: "نواصل القول بعد الفوز أو النتيجة الجيدة، إننا نركز بشكل كامل على التعافي في الوقت الحالي، ثم سنذهب إلى بورنموث، وهو فريق يصعب هزيمته. فريق يلعب كرة قدم جيدة للغاية ولديه مدرب جيد للغاية. علينا أن نكون أكثر من مستعدين".