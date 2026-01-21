ليلة إحراج أرني سلوت ليورجن كلوب .. سوبوسلاي أعاد "مجد أرنولد" وخطر مارسيليا انهار أمام "الصفقة المقلب" في ليفربول

"لسنا قادمين للاستمتاع بل للانتصار" .. كلمات قالها أليسون بيكر؛ حارس مرمى ليفربول، قبل مواجهة مارسيليا ليلة الأربعاء، والحقيقة أن فريقه استمتع وفاز معًا!

حققت كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت الفوز على الأراضي الفرنسية بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الثلاثية سجلها دومينيك سوبوسلاي، جيرونيمو رولي "بالخطأ في مرماه" وكودي جاكبو في الدقائق 1+45، 72 و2+90 من عمر المباراة.

وقد ارتفع رصيد ليفربول بفضل هذا الفوز إلى النقطة الـ15 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند تسع نقاط في المركز الـ19، مع بقاء جولة وحيدة على انتهاء مرحلة الدوري.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح انتصار ليفربول أمام مارسيليا، دعونا نستطرد في السطور التالية..

