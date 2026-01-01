ليفربول وليدز يونايتد.. دابة سلوت السوداء تعاود الظهور وهكذا لا تكمن المشكلة في صلاح!

أيضًا، يظهر ليدز يونايتد كدابة سوداء بالنسبة لليفربول هذا الموسم، فقد أجج التعادل الأول بينهما ذهابًا هذا الموسم 3-3 على ملعب إيلاند رود إلى تفجر أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت بعد أن أجلس المدرب الهولندي “الملك المصري” على دكة البدلاء طيلة المباراة، ما جعل صلاح يصرح بقوة ضد مدربه وإدارة ليفربول ويقلب الطاولة على الجميع.

بل إن ليدز يونايتد صاحب المركز السادس عشر كان قريبًا من التسجيل بل وهز شباك أليسون بيكر بالفعل في الدقيقة 80 عن طريق دومينيك كالفيرت لوين إلا أن سنتيمترات قليلة جعلته في موقف تسلل ولعله حسن حظ سلوت، لأن الكرة لو سكنت الشباك لكان الحديث مرجحًا عن إقالة المدرب الهولندي!.

صلاح قال بعد التعادل ذهابًا 3-3 مع الخصم ذاته إن هناك من يريد "وضعه تحت الحافلة" في إشارة إلى رغبة من طرف معين في ليفربول أن يحمّل النجم المصري الذي سجل إلى الآن هدفين مع منتخب مصر في كأس أفريقيا 2025 مسؤولية الانحدار المفاجئ في مستوى الريدز هذا الموسم، لكن يبدو أن الملك المصري كان على حق، وأن المشكلة أعمق من كونها تتعلق به فقط.