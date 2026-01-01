Arne Slot sacked Liverpool GFXGOAL
أحمد مجدي

ليفربول وليدز يونايتد.. دابة سلوت السوداء تعاود الظهور وهكذا لا تكمن المشكلة في صلاح!

أداء مخيب للآمال مرة أخرى من كتيبة الريدز!

مرة أخرى ظهر ليفربول بشكل مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي بعد فترة استبشر بها أنصاره أن يعود الريدز إلى مصاف المنافسة.

لكن أداء باهتًا على ملعب أنفيلد أمام ليدز يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أعاد الأمور إلى ما كانت عليه من سوء أداء وإحباط متناهٍ والأهم انتقاد يبدو في محله لاختيارات الهولندي أرني سلوت. في الهجوم، كان البدء بالثلاثي هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتس مع الاعتماد على جيريمي فريمبونج في مركز الرواق.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-LEEDSAFP

    البديل "المعطّل".. وصلاح الذي لا يمكن تعويضه!

    يستعيد جمهور ليفربول دائمًا استخدام فريمبونج الذي أراد الريدز أن يكون بديلًا لترينت ألكساندر أرنولد، فإذا بسلوت يحاول به تعويض من لا يعوض.. وهو محمد صلاح الذي مثل الحل الدائم لليفربول في السنوات الأخيرة. غياب صلاح خلال الأسابيع الأخيرة تم وصفه بالجيد لتشكيلة ليفربول، وبدا الأمر منطقيًا مع تحسن النتائج، لكن في مباراة مثل مباراة ليدز يونايتد الذي بات دابة ليفربول السوداء، كان لحلول محمد صلاح المختلفة عن باقي لاعبي ليفربول كلمة السبق دائمًا، ويبدو أن المشكلة التكتيكية المتعلقة بليفربول هذا الموسم بعيدة كل البعد عن مستوى محمد صلاح فقط!.

    • إعلان
  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليدز يونايتد.. دابة ليفربول السوداء!

    أيضًا، يظهر ليدز يونايتد كدابة سوداء بالنسبة لليفربول هذا الموسم، فقد أجج التعادل الأول بينهما ذهابًا هذا الموسم 3-3 على ملعب إيلاند رود إلى تفجر أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت بعد أن أجلس المدرب الهولندي “الملك المصري” على دكة البدلاء طيلة المباراة، ما جعل صلاح يصرح بقوة ضد مدربه وإدارة ليفربول ويقلب الطاولة على الجميع.

    بل إن ليدز يونايتد صاحب المركز السادس عشر كان قريبًا من التسجيل بل وهز شباك أليسون بيكر بالفعل في الدقيقة 80 عن طريق دومينيك كالفيرت لوين إلا أن سنتيمترات قليلة جعلته في موقف تسلل ولعله حسن حظ سلوت، لأن الكرة لو سكنت الشباك لكان الحديث مرجحًا عن إقالة المدرب الهولندي!.

    صلاح قال بعد التعادل ذهابًا 3-3 مع الخصم ذاته إن هناك من يريد "وضعه تحت الحافلة" في إشارة إلى رغبة من طرف معين في ليفربول أن يحمّل النجم المصري الذي سجل إلى الآن هدفين مع منتخب مصر في كأس أفريقيا 2025 مسؤولية الانحدار المفاجئ في مستوى الريدز هذا الموسم، لكن يبدو أن الملك المصري كان على حق، وأن المشكلة أعمق من كونها تتعلق به فقط.

  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    إقالة آرني سلوت؟

    هذا ليس افتراضًا مبالغًا أو محض توقع، بل بات مطلبًا تضج به كتابات جماهير ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالبت علنًا برحيل أرني سلوت وتكرار سيناريو إنزو ماريسكا مع تشيلسي والذي وصلت تجربته إلى خط النهاية بسبب سوء النتائج منذ الفوز على برشلونة.

    أيضًا يمكن وضع سمة مقلقة تكتيكيًا لليفربول مع سلوت هذا الموسم، وهو أن الريدز يبدؤون الضغط المكثف متأخرًا للغاية، في مباراة ليدز يونايتد بدا ليفربول أكثر شراسة بعد الدقيقة التسعين، وهل سينتظر الجمهور كل مباراة حتى النهاية كي يشكل فريق بحجم الريدز الخطورة المطلوبة؟.

    تبرز سمة أخرى في مباريات ليفربول هذا الموسم وتكررت أمام ليدز يونايتد، وخصوصًا في المباريات التي يتعثر فيها رفاق فيرجيل فان دايك، وهي قلة الفرص الحقيقية الناجمة عن تصويبات مؤطرة بين العارضة والقائمين.

    أمام ليدز يونايتد، صوّب لاعبو ليفربول 3 كرات فقط بين العارضة والقائمين، معدل قليل خصوصًا على ملعب أنفيلد الذي اعتاد جماهير الريدز أن يأكل فريقهم كل الخصوم عليه ويحرق عليهم الأخضر واليابس!.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • فرصة مهدرة

    على كل حال، فقد أهدر الريدز فرصة الاقتراب من أستون فيلا الذين تعثروا بالهزيمة من آرسنال، وتوقف رصيد رجال سلوت عند النقطة 33 في المركز الرابع خلف الفيلانز بـ 6 نقاط، كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان يا سلوت!. 

    وبشكل عام، يبدو ليفربول أكثر بعدًا عن الاحتفاظ بلقبه، حتى في اللحظات التي يتهيأ له أن يقترب من صراع الصدارة، يشعرك بعدم الثقة حتى أن يواصل مسيرته في المربع الذهبي، لأن أي فريق مهما تدنى موقعه في جدول الترتيب يستطيع أن يفتك النقاط من ليفربول في أي وقت، ولنا في ليدز يونايتد الذي فوت 4 نقاط كاملة على ليفربول هذا الموسم خير دليل!.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام crest
فولهام
فولهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0