سوء حظ كبير واجهه ليفربول في الدقائق الأولى من مواجهة كاراباخ الليلة، بعدما تعرض واحد من نجومه للإصابة، لتستقبل مستشفى الريدز عضوًا جديدًا.
هاجس الماضي يعود .. ضربة موجعة بإصابة نجم ليفربول أمام كاراباخ
ليفربول يستضيف كاراباخ
الريدز بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت يستضيف حاليًا كاراباخ على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
يدخل ليفربول المباراة وفي رصيده 15 نقطة، ضامنًا إلى حد كبير التأهل للدور المقبل سواء دور الـ16 مباشرةً أو بلعب الملحق أولًا.
أما كاراباخ ففي رصيده عشر نقاط، وقد خسر فرصة التأهل لدور الـ16 مباشرةً، مع بقاء أمل الصعود للملحق قائمًا.
- AFP
إصابة فريمبونج
مع مرور أول أربع دقائق من مواجهة ليفربول وكاراباخ، سقط الظهير الأيمن الهولندي جيرمي فريمبونج أرضًا، على إثر إصابة عضلية.
بحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن صاحب الـ25 عامًا يعاني من تمزق في أوتار الركبة، ما منعه من استكمال اللقاء.
واضطر المدرب الهولندي أرني سلوت للدفع بواتارو إندو بدلًا من فريمبونج، لتزيد معاناة خط الدفاع مع الغيابات.
هاجس الماضي يعود
القلق الآن يدور في أرجاء ليفربول بعيدًا عن نتيجة مواجهة كاراباخ، خوفًا من تجدد إصابة فريمبونج في أوتار الركبة من جديد.
الإصابة نفسها كانت قد أبعدت الهولندي عن 11 مواجهة متتالية لليفربول في الموسم الجاري بمختلف البطولات، وهو ما يخشى الجهاز الفني للريدز تكراره.
بشكل عام، شارك الهولندي في 18 مباراة فقط مع كتيبة سلوت بالموسم الجاري في مختلف البطولات، بواقع 1010 دقائق، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.
- Getty
مستشفى ليفربول
إصابة فريمبونج هذه من شأنها كذلك أن تزيد من معاناة ليفربول الدفاعية، في ظل الغيابات القائمة بالفعل..
أمام كاراباخ يغيب كونور برادلي، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بالفعل، كذلك دخل ليفربول اللقاء دون جو جوميز للإصابة، وإبراهيما كوناتي، الذي يعاني من ظروف شخصية صعبة، بحسب مدربه.